El dólar blue cierra a la baja en $1.230 y el BCRA incrementa sus reservas

El dólar blue registró hoy una leve baja del 0,8%, cerrando en $1.230 en una jornada marcada por escasas operaciones y sin una tendencia definida. Mientras tanto, en el segmento financiero, las cotizaciones del dólar Contado con Liquidación (CCL) y MEP se mantuvieron prácticamente sin cambios, cerrando en $1.229 y $1.209, respectivamente.

Por su parte, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) debió vender US$ 20 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para atender la demanda de divisas. A pesar de esta intervención, las reservas del organismo aumentaron en US$ 329 millones, alcanzando un total de US$ 29.163 millones.

Según agentes del mercado financiero, este incremento en las reservas responde al aumento de los encajes en dólares de los bancos, que se atribuye a los ingresos provenientes del Blanqueo de Capitales. En lo que va del año, las reservas han crecido US$ 6.092 millones, mientras que solo en septiembre el aumento fue de US$ 2.446 millones.

En cuanto al tipo de cambio oficial, el Banco Central decidió un incremento del 0,15%, lo que llevó al dólar en el Banco Nación a cerrar en $998,50. Por su parte, el dólar turista subió a $1.581,60, reflejando las presiones sobre el tipo de cambio en un contexto de baja actividad en el mercado cambiario. (Agencia OPI Santa Cruz)