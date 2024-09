La diputada Ana Ianni en defensa de una empresa estatal que nunca defendió

(Por: Rubén Lasagno) – La diputada nacional del FPV santacruceño Ana Ianni apareció con un cartelito con la inscripción “Los cielos no se venden. Aerolíneas Argentinas – Intercargo se defienden”.

No queda claro qué defiende la señora Ianni, si la aerolíneas que con 80 aviones la mayoría en leasing o alquiler (sin aviones propios), la que concentra el doble de personal que las primeras líneas aéreas del mundo con el doble de aviones y la mitad del personal que AA; no se sabe si defiende la Aerolíneas que por culpa de Axel Kicillof le ha costado miles de millones a los argentinos; tampoco sabemos si defiende que haya 124 pilotos y tripulantes por cada aeronave, cuando la media en el mundo no supera los 60 o 70; tampoco ha dicho Ianni si defiende los privilegios que goza el personal, además de sueldos que van entre los 3 a los 10 millones de pesos, pasajes gratis para toda la familia a cualquier parte del mundo en primera clase, o no sabemos si defiende la obligación de que la tripulación de se aloje en hoteles 5 estrellas y tengan el doble de descanso que cualquier piloto en una aerolíneas del primer mundo, inclusive de por vida, pues el mismo privilegio prosigue luego de la jubilacion; tal vez defiende los 8 mil millones de dólares que costó AA en 20 años, el mismo valor que tiene American Airline, o tampoco ha dicho la legisladora si debemos defender la pérdida de 3 millones de dólares por día, que tenía la empresa en manos de La Cámpora, la cual la usaba como reducto de militancia rentada y caja política, además de enriquecimiento de una elite.

“La empresa de bandera es nuestra”, se cansa de repetir el krichnerismo/peronismo y es literal. Cuando se refiere a “nuestra” es de ellos, no de los argentinos. Así la vaciaron y la destruyeron.

Ana Ianni, tampoco explica en la foto, si defiende a Intercargo, que ha sido y es, aún, un aguantadero militante-sindical, una verdadera mafia que en todos estos años se dedicó al saqueo, el robo a los pasajeros y uno de los factores de presión, para continuar la obra que empieza Biró parando todo el tráfico aerocomercial y jodiendo a todo el mundo, porque el gobierno le está tocando los intereses gremiales y personales.

El FPV entre la farsa, la estupidez y la demagogia consuetudinaria

Entonces acá viene la pregunta: Si en realidad Ana Ianni cree que Aerolíneas e Intercargo no se venden, se defienden, nos preguntamos ¿Por qué no lo hicieron cuando durante 16 de los últimos 20 años tuvieron el poder a nivel nacional?.

Solo se preocuparon por hacer de la empresa un coto de caza y un antro de corrupción. No tuvieron la mínima voluntad de hacerla productiva, rentable y eficiente, porque pagaba el pueblo y recalentaban la máquina de hacer billetes, la misma que se robó otro de ellos: Amado Boudou.

Y bajo este mismo ánimo de memoria selectiva de Ianni, quien parece que a partir de enero del 2024 descubrió Aerolíneas Argentinas e Intercargo, podríamos escribirle un cartelito más para que sostenga: “YCRT y Las Represas no se venden, se defienden” y entonces nos haríamos un planteo similar, porque durante todo el tiempo que han sido gobierno (16 años es muchísimo tiempo) nunca se preocuparon por hacer de ellas una inversión seria, sino un kiosco multimillonario de corrupción, desidia y abandono, con lo cual, demostraron lo anacrónico que son, gestionando la cosa pública, cosa que nunca les preocupó porque pensaron que iban a perdurar eternamente en el poder. Hoy en las encuestas de opinión pública, el 65% de la gente está a favor de la privatización; no quieren seguir pagando de su bolsillos, los privilegios de esta casta especial y sin sentido.

Por todo esto que he apuntado, la señora Ana Ianni no tiene autoridad moral para pedir por la conservación de los privilegios y los nichos de corrupción en los que el propio peronismo/kirchnerismo al que pertenece, han transformado a obras y empresas, entre ellas AA, que hemos mantenido todos los argentinos y después de varias décadas, está transformada en trastos viejos, desactualizados, improductivos, sumideros de miles de millones de dólares y de los cuales solo extrañan las épocas de los buenos negocios que hacían cuatro vivos, con el dinero que debemos pagar todos los argentinos y llenaron los bolsillos de corruptos que hoy caminan por la calle y en algunos casos, siguen haciendo política. (Agencia OPI Santa Cruz)