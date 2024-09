Milei promete un “batacazo electoral” en 2025 y critica duramente a la oposición

El presidente Javier Milei encabezó el acto de lanzamiento de La Libertad Avanza (LLA) a nivel nacional en Parque Lezama, donde aseguró que su partido dará “el batacazo electoral” en las elecciones legislativas de 2025. Ante una multitud de seguidores, Milei afirmó que “los populistas se van a hundir” mientras defendió su gestión como presidente.

En su discurso, el mandatario no ahorró críticas hacia la ex presidenta Cristina Kirchner y su espacio político, acusándolos de “manipular la realidad” y de “estafar” a los jubilados durante su mandato. “A los kukas nunca les importó la verdad, siempre les importó el relato”, lanzó Milei, quien también acusó a la ex presidenta de dilapidar el Fondo de Garantía de la ANSES.

Además, Milei respaldó a la militancia de LLA y atacó a los medios de comunicación, señalando que “periodistas corruptos” intentan ocultar los logros de su gestión. El presidente destacó que en su gobierno, la inflación ha comenzado a caer y que la pobreza en Argentina ya muestra una tendencia a la baja.

En medio de un gran operativo de seguridad, el jefe de Estado regresó al parque que lo vio nacer políticamente, donde estuvo acompañado por su hermana Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia, quien también brindó un discurso en apoyo al proyecto libertario. Además, estuvieron presentes figuras clave de su gobierno como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis Caputo, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Sin embargo, la gran ausente fue la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien, según fuentes cercanas, no asistió al evento por estar en proceso de desvinculación del Partido Demócrata.

Este acto marca la consolidación de La Libertad Avanza como fuerza política a nivel nacional, de cara a las elecciones legislativas del próximo año, donde Milei busca llenar el Congreso con legisladores que defiendan “las ideas de la libertad”. (Agencia OPI Santa Cruz)