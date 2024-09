Próximas elecciones en ADOSAC. La histórica Lista Lila contra una coalición a la cual signan de política integrada por un conglomerado de partidos que buscan quedarse con la conducción

El día 18 de octubre de este año, habrá elecciones gremiales en ADOSAC (Asociación Docentes de Santa Cruz), con la finalidad de elegir una nueva Comisión Directiva Provincial, Paritarios, Comisión revisora de cuentas y delegados al Congreso de CTERA y a su vez, en la misma fecha, como cada 3 años, se renuevan comisiones directivas en las filiales de Río Gallegos y El Calafate

Sobre una cantidad de aproximadamente 8.800 afiliados, la convocatoria será para elegir entre las siguientes listas, la Multicolor, en su momento un desprendimiento de la Lila; la Lista Rosa, correspondiente a Tribuna Docente, el Partido Obrero; la Lista Naranja, Docentes en Marcha, correspondiente a la izquierda socialista y la lista Lila propiamente dicha que, de acuerdo a la forma en que se da esta elección gremial, va a ir contra todas las otras que forman un frente para derrotar a quienes están hoy en la conducción provincial.

Como todo frente, la unidad de listas con intereses políticos diversos, juega un papel central en los cuestionamientos que hacen quienes sostienen que “se juntan para ganar, pero no podrían convivir ni un mes”, debido a la diferencia de los objetivos y los intereses políticos que tiene cada uno y esas diferencias terminan destruyendo la gestión, donde, por sobre todas las cosas están los afiliados.

La izquierda dentro del sectror docente siempre criticó a la Lista 7 de tener vínculos con el PRO, acusándola de ser “la derecha del sindicato” en cuanto Congreso, asambleas y redes sociales apareciera la oportunidad de verter su opinión; esa misma izquierda ahora aceptaría ir unidos a esta lista, en teoría diametralmente opuesta en términos ideológicos pero cuyo único fin es sacar a la actual dministración del gremio y ese es el objetivo de quienes se unen para conseguir en las urnas, desplazar a la actual Lista Lila que en el 2004 comenzó como “Lista Rosa” donde el PO estaba contenido y sus militantes trataban de instalar fuertemente el mensaje y los procedimientos de la izquierda en el sindicato.

En el año 2005, la “Lista Lila” retuvo el gremio y lo sostiene hasta hoy. El historial de la conducción de la ADOSAC se resumen en esta línea de tiempo.

Años 1990 a 2000

Lista Celeste (Gob. Y Conducción) Lista Rosa (Trabajadores)

Años 2000 a 2005

Lista Rosa (Partido Obrero – Conducción)

Lista Sin Color/Lila (Docentes independientes de los partidos y del poder político)

Años 2005 a 2009

Lista Rosa (Partido Obrero)

Lista Granate (PCR – PC)

Lista Azul (Solo para Cargos)

Lista Lila (Conducción independientes de los partidos y del poder político)

Años 2009 a 2014

Lista Rosa (Partido Obrero)

Lista Granate (PCR Y PC)

Lista Bordo (Movimiento Socialista de los Trabajadores)

Lista Lila (Conducción independientes de los partidos y del poder político)

Años 2014 a 2017

Lista 7 Sin Color (Se abren de la Lila por intereses partidarios – Cambiemos)

Lista Rosa (Partido Obrero)

Lista Naranja (Izquierda Socialista)

Lista Bordo (Movimiento Socialista de los Trabajadores)

Lista Granate ( RG PCR y PC)

Otras listas OCRE, CREO

Lista Lila (Conducción independientes de los partidos y del poder político)

Años 2017 a 2022

Lista 7 (Cambiemos)

Lista Rosa (Partido Obrero)

Lista Naranja (Izquierda Socialista)

Lista Bordo (Movimiento Socialista de los Trabajadores)

Lista Granate ( RG PCR y PC)

Lista OCRE

Lista Blanca/Celeste (Gobierno K)

Lista Lila (Conducción independientes de los partidos y del poder político)

Años 2022 a 2024

– Frente Mul7icolor (Cambiemos, Partido Obrero, Izquierda Socialista, Unión por la Patria, PC, MST, OCRE ¿ independientes?…

– Lista Lila (Conducción independientes de los partidos y del poder político)

El mensaje que emerge de los discursos públicos que hacen los integrantes de la “Lista Lila” que bucan retener el gremio en los próximos tres años, es que la elección del conglomerado de otras listas, llevará a la ADOSAC a ser politizada partidariamente, con el agregado que al ser fuerzas políticas de distintas extracción y diametralmente opuestas, tanto ideológicmanete como en materia de procedimientos y forma de actuar ante las crisis, llevarán al gremio a una radicalización que no es buena para los afiliados, pero fundamentalmente asegura un desacuerdo interno a corto tiempo que repercutirá indefectiblemente sobre la misión fundamental de la ADOSAC, que es defender a más de 9 mil afiliados docentes en cualquier parte de la provincia.

Al respecto Javier Fernández, Secretario General de la ADOSAC, remató el historial de la lista que lidera y propone la continuidad el próximo 18 de octubre, de esta manera:

“La Lista Lila, no está en el lugar que está por casualidad y por tantos años, sino y fundamentalmente, por habernos mantenido alejados de la política partidaria provincial y ese es un capital que el afiliado nos reconoce como principio básico. Como gremio hacemos política gremial, no vinculada con tal o cual partido político y esté quien esté en el gobierno, para nosotros son la patronal y con ellos vamos a discutir lo que haya que discutir y en los términos que la coyuntura disponga, pero algo le queda claro al afiliado: nuestra conducción y especialmente la “Lista Lila”siempre pone los derechos de los docentes por sobre cualquier interés político y hacia adentro de la ADOSAC tenemos una línea de pensamiento que se respeta y las resoluciones son por concenso y decisión de la autoridaes gremiales. Nunca, en nuestro espacio, privilegiamos la política partidaria ni actuamos con mejor o menos ánimo contra un gobierno de determinado color por simpatía o enemistad. Siempre planteamos el diálogo y la lucha franca y frontal, contra todos lo que nos han perjudicado y nos siguen perjudicando en nuestros derechos escenciales; y eso no va a cambiar, por el contrario, si somos reelegidos la nueva conducción tendrá la base para continuar con esa lucha que iniciamos allá por el 2005”. (Agencia OPI Santa Cruz)