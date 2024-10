Como lo adelantamos, Claudio Vidal “se puso al hombro” a YCRT y acordó con Nación nombrar de Interventor a Pablo “pavel” Gordillo, un ultra K

Como tantas otras veces, nuestra información ha resultado cierta y veraz y los adelantos se han transformados en hechos concretos. Desde el gobierno nacional firmaron el nombramiento como nuevo interventor en YCRT de Pablo “pavel” Gordillo, un hombre, que adelantamos, fue propuesto por el Gobernador Claudio Vidal, quien ahora toma la responsabilidad política de ser parte de los destinos del yacimiento, con todo lo que ello implica política y sindicalmente, pero también desde el aspecto social en los tres años y unos meses que le quedan de gobierno.

Por Decreto 869/24, con las firmas del presidente Javier Milei y Luis Caputo nombraron como nuevo Interventor de YCRT a Pablo Sebastían Gordillo a partir del 1º de octubre 2024, concretando de esta manera, el anuncio que hiciéramos en nuestro informe de fecha 28 de septiembre/24 donde, además de indicar el nombre del nuevo interventor, dejamos establecido su curriculum político, su histórica pertenencia al kirchnerismo más puro y fundamentalmente, adelantamos allí que era “un hombre del gobernador Claudio Vidal”, quien solicitó ponerlo al frente del yacimiento, vaya a saber con qué promesas en la mesa del Jefe de Gabinete nacional, que será materia de análisis de otro informe.

Palabras sin cuidado

La comunicación que hizo el gobierno provincial, adolece de una falla sintáctica importante, porque los escribas del AMA en tren de darle a su jefe político un rol más importante del que tiene en esta negociación que hasta el momento la opinión pública desconoce en todos sus términos, tituló “Vidal impuso al Interventor para YCRT”.

“Imponer” es un verbo demasiado contundente y grande como para ser utilizado en un acuerdo entre un Gobernador de provincia y el gobierno nacional, más aún en una empresa sobre la cual, jurídicamente, Santa Cruz no tiene ninguna injerencia legal, aún cuando físicamente YCRT esté en tierras gobernadas por Vidal.

Sin duda, los cerebros de la comunicación que tiene el gobernador, una vez más, han elegido la palabra menos adecuada para referirse a un acuerdo, que, como dijimos en el otro informe, cuando Milei escuchó que Santa Cruz quería hacerse cargo de una de las empresas más deficitaria y difíciles de controlar, “se la tiró por la cabeza”, como dijo nuestra fuente en CABA que iba a ocurrir, lo señalamos en nuestro informe anterior y ocurrió.

Yacimiento sin Usina

De una primera lectura del decreto de “imposición” del nuevo Interventor, según el Gobernador Vidal, resulta que el gobierno nacional “le borró la usina de un plumazo”, cuestión que en las designaciones de los Interventores anteriores, incluyendo la de Decoud y más atrás la de Daniel Peralta, Aníbal Fernández y Omar Zeidán, por mencionar algunas, en el documento de designación se especificaba expresamente el nombramiento del Interventor de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, de los Servicios Ferroportuarios con terminales en Punta Loyola y Río Gallegos y Usina 240 Mw “14 Mineros”. La leyenda del nombramiento de Gordillo, excluye a la Usina 14 Mineros, es decir, recorta el grado de injerencia del nuevo funcionario y lo circunscribe solo a YCRT y el servicios ferroportuario. La Usina 240, no fue incluida en el área de administración y competencia del nuevo funcionario.

Los diputados nacionales fueron presionados para que la Usina 240 figure en el tratamiento de la Ley Bases y la generadora desapareció en el Decreto de nombramiento de Pablo “Pavel” Gordillo. Y esto, al margen de lo que podamos pensar cada uno sobre la viabilidad o no de la empresa, éste modelo es “el Modelo Decoud” mina-puerto, de dudoso éxito porque en corto tiempo el gobierno nacional se va a sacar de encima la responsabilidad de los salarios y el yacimiento, se sabe por experiencia y práctica, que sin quemar el carbón YCRT no funciona y aún sacando dos barcos por mes de carbón, es muy difícil el autofinanciamiento y la producción sostenida de la mina. Las fuentes consultadas aseguraron que sin la usina, que en teoría consumiría la mayor parte de la producción, el yacimiento es prácticamente inviable. Obviamente no podemos dejar de preguntarnos ¿Están guardando la Usina 240 para otro negocio aparte?.

¿Activaron un artículo que nadie puso en práctica?

Como ya lo apuntamos en un informe anterior, el hombre que hoy se hace cargo de YCRT fue parte de un acuerdo del gobierno nacional con el gobernador Vidal, quien pidió expresamente tomar bajo su responsabilidad el nombramiento de un santacruceño, con el objeto de mostrar una cara “local”, consensuada con los sindicatos de la empresa.

Si comparamos la actual situación con aquella donde se rescata la concesión de Sergio Taselli en el año 2002 y es nombrado como Interventor Ariel Arnold (en ese entonces no estaba la usina 240) uno puede observar en el Artículo 6 de aquel Decreto expresaba textualmente “El Estado nacional ACORDARÁ con la provincia de Santa Cruz, el destino final del Complejo carbonífero y Ferroportuario descrito en el Articulo 1º”.

Es posible que la base legal en la cual se fundamenta la intervención del gobierno provincial a cargo de Vidal, tenga eje, precisamente, en este artículo 6º que todos los gobernadores anteriores, ignoraron o no quisieron activar por la enorme responsabilidad política que les cabe a partir de tomar para sí, una parte ejecutiva pero no resolutiva (la cual sigue siendo de Nación) respecto de la empresa.

Esto le genera a Vidal una carga extra que puede resultarle políticamente un gran triunfo o llevárselo puesto en los próximos meses/años, porque las fuentes a nivel nacional le confirmaron a OPI que “no habrá más plata para YCRT que la presupuestada para el 2025” y eso son 68 mil millones de pesos, lo cual como también advertimos, llegaría a cubrir salarios en alrededor de 9 meses el próximo año.

Esto lo sabe el gobernador quién confía que junto a los sindicatos puedan producir carbón suficiente para vender al exterior y completar con recursos propios el faltante de fondos nacionales para el funcionamiento de la empresa.

Se deberán hacer cargo

Todo sería más o menos viable si se colocara a un buen precio el mineral y contaran con uno o dos clientes sustentables en el tiempo y no se trate de ventas aisladas y sin continuidad. Pero aún así, el gobierno nacional tiene en carpeta la privatización de la parte de YCRT acordada en la ley y para hacer “interesante y atractiva” la propuesta para un privado, YCRT, de acuerdo a los estudios preliminares realizados sobre la factibilidad de la entrada de nuevos capitales, deberá achicar la planta de personal en un 30%.

Ante este programa de reducción de personal ¿Cómo asumirá el costo político el gobernador Vidal y los sindicatos que acordaron hacerse cargo de apoyar este programa de sociedad mixta?

La otra posibilidad, siempre de acuerdo a las mismas fuentes políticas nacionales, indican que si existen potenciales socios extranjeros que ofrezcan aportar 150, 200 o 300 millones de dólares por la propiedad coparticipada de YCRT y luego el gobierno aceptara a un empresario o un grupo empresario nacional con un aporte de capital al 10 o 20% de los extranjeros, resultará un oscuro negocio encubierto de algún grupo financiero especulador que, precisamente, espera bajarle el precio al mínimo para tomar la empresa a valores de remate como lo hizo Taselli.

¿Y si todo preludia un negocio de “empresarios argentinos?

Si se diera esta última opción, estaríamos ante una estrategia de entregar a los amigos un bien de los argentinos del cual el gobierno nacional quiere desprenderse y el gobierno provincial, junto a los gremios y funcionarios nacionales, pretenden usarlo para hacer un negocio con “inversores argentinos”, que luego venderán a la opinión pública con el relato de la argentinidad, de los nacional y el valor de la soberanía energética, tal el caso de YPF en su momento o de Aerolíneas Argentinas, salvando las comparaciones por el volumen de inversión, pero que fueron usadas como banderas de un nacionalismo trucho, para darle esas empresas a los amigos empresarios que hicieron fortunas, junto a los funcionarios enriquecidos como facilitadores de estos negocios espurios, a espaldas de todos los argentinos.

¿Terminaremos bancando el déficit?

Dado que el gobernador Vidal no ha dado a conocer el marco legal en el cual aparece la provincia haciéndose cargo de YCRT, los santacruceños deberán preguntarse si cuando la empresa entre en falta de pago, si llega un punto en el que no puede abonar salarios o las metas de comercialización no se puedan cumplir, Claudio Vidal erogará fondos de Santa Cruz para cubrir salarios, jubilaciones y operación del yacimiento, haciéndole pagar a cada habitantes de la provincia, los costos siderales pertenecientes a una empresa del Estado nacional altamente deficitaria, que toma a su cargo, solo por razones estrictamente políticas?.

Y para reforzar esta hipótesis que no estamos lejos de comprobar fácticamente, vea el lector que ningún gobierno kirchnerista desde el 2003 al 2023, se hizo cargo de tomar sobre sus espaldas, semejante compromiso; por algo será. (Agencia OPI Santa Cruz)