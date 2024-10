La UIF apeló el fallo que permitió a Sofía Clerici adherirse al blanqueo por US$569.911

La Unidad de Información Financiera (UIF), bajo la presidencia del Dr. Ignacio Yacobucci, presentó una apelación contra la resolución del Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora, que autorizó a la modelo Sofía Clerici a transferir US$569.911 secuestrados en su domicilio para acogerse al blanqueo fiscal de manera provisional.

Clerici alegó que el dinero provenía de su actividad como “acompañante de viajes”, aunque no presentó pruebas que acrediten esa afirmación, como testigos u otros elementos probatorios. Según explicó la modelo, dicha actividad no se registra ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por lo que no contaba con documentación que justificara el origen de los fondos.

En su presentación, el director de Litigios Penales de la UIF, Dr. Mariano Abel Ezeyza, argumentó que, independientemente de que la actividad permita o no tributar o emitir facturas, es necesario demostrar que las operaciones que generaron el dinero ocurrieron realmente. Según Ezeyza, se debe esclarecer si la actividad mencionada por Clerici existió y, en tal caso, cómo fue el pago por sus servicios.

La apelación será evaluada por la Sala III de la Cámara Federal de La Plata, que deberá decidir si confirma o revierte la decisión del juez Ernesto Kreplak, quien había permitido la transferencia de los fondos a Clerici. (Agencia OPI Santa Cruz)