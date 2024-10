Vidal como Milei hacen cargo “a los medios mercenarios y ensobrados” de sus propias miserias, malas decisiones, corruptelas y errores políticos

(Por: Rubén Lasagno) – Javier Milei expuso una verdad inobjetable: que hacerse el distinto, no es ser distinto. En el mismo sentido Claudio Vidal en Santa Cruz siguió sus pasos; tras 10 meses de gestión donde se observa un gatopardismo puro (cambiar para que nada cambie) persiste anclado en los mismos argumentos del presidente, de atacar a la prensa, como la construcción malvada de una entidad suprema que está destinada a “operar” contra ellos, como si ellos fueran tan importantes, aún más que la verdad de los desastres que son capaces de hacer en sus respectivas gestiones y las vergonzosas mentiras que disparan para encubrir sus dislates o “explicar” por qué en campaña, se vendieron como reformadores y en el gobierno son iguales o peores en algunos aspectos, que sus antecesores.

Milei es un caso especial porque hizo de la verborragia obscena e irrespetuosa una marca que ya la gente no la tolera, por cuanto se han dado cuenta que es una impostura de “guapo con polleras” y lo único que hace desafiando al periodismo a voz en cuello, es ocultar sus propias limitaciones y la impotencia de tener que aguantar una prensa que no le gusta. Y está bien si quiere criticar al periodismo, es un derecho que le asiste, pero por el nivel de responsabilidad que le cabe, debe ser claro, preciso y dar nombres; no hacerlo, es un acto de cobardía impropio de un presidente.

En el caso del Gobernador Vidal no es irrespetuoso como Milei ni vive voceando insultos a los cuatro vientos, pero como el presidente, odia, detesta a la prensa que no piensa ni coincide con él y su gestión. Y como Milei, comete el pecado de no ser preciso cuando acusa y eso lo desvaloriza, tanto en la opinión como en lo institucional.

Un mandatario tiene a su disposición todas las herramientas del Estado para hacer las cosas bien y usa caminos alternativos para hacer las cosas mal.

Justamente por ser el Estado, tiene la obligación de no usar el peso de esa estructura enorme que ayudamos a sostener todos nosotros, para aplastar las voces disidentes. No debe y no puede hacerlo por la sencilla razón de la disparidad de fuerzas que existen y porque su obligación es estar bajo la auditoría permanente de la sociedad, ya sea a través de “sus representantes” cuya mayoría Vidal ya la aseguró en la Legislatura o a través de los medios de comunicación, que son los ojos y la voz de aquellos que no tienen la posibilidad de expresarse.

Que no les guste a Milei y a Vidal es otra cosa. Y acá vamos a resaltar algo que hemos leído recientemente, es una (supuestamente) manifestación del Gobernador Vidal sobre los medios de comunicación, en una nota oficial del gobierno.

De comunicación institucional: cero

No vamos a trasladar acá el contenido de una nota elaborada por el equipo de comunicación del Gobierno provincial; eso se lo dejamos a los medios alabados por el gobernador Vidal que replican cualquier cosa que diga el gobierno, sin tocarle una coma ni cuestionarle un concepto por mínimo que sea. Acá vamos a abordar lo que dice en uno de los últimos párrafos.

En primer lugar le decimos a Vidal que cambie ya el encargado de comunicar los actos de gobierno y/o sus mensajes al pueblo, porque la pieza de comunicación que dieron a conocer es absolutamente “ileíble” (no dan ganas o no se puede leer).

Puede ser que sea muy importante lo que dice, pero la morfología de la nota, la extensión, la falta de “color” y la mezcla de temas, un lector común no llega a la cuarta parte de la pieza de comunicación.

Está construída con un título a tres líneas. Aborda en un solo tramo dos extensos temas y un agregado: el cambio de gabinete, la situación financiera y al final le agrega un “ataque preventivo” al periodismo mercenario (según la óptica de Vidal).

El escrito posee 36 párrafos y contiene 11.620 caracteres. Es la extensión propia de una investigación periodística y no de una comunicación institucional. Habría que preguntarle a Vidal si dentro del AMA no están los verdaderos enemigos que busca afuera, porque hacer una pieza de comunicación de esta extensión, es prácticamente una invitación a descartar su lectura.

En el anteúltimo párrafo (si es que el lector llega con ganas) podrá leer el siguiente texto: “Luego Vidal fue claro al mencionar que “yo no llegué a este gobierno para cubrir a nadie, no voy a defender lo indefendible y quiero hacer bien las cosas, quiero que mi provincia salga adelante, realmente lo quiero y lo deseo de todo corazón, trabajo incansablemente todos los días, la sociedad reclama respuestas y a veces observo con atención la hipocresía de la mala política porque justamente los que generan un montón de operaciones a través de distintos medios mercenarios son los que generaron el problema en Santa Cruz”.

Tiro al vuelo

Si el señor Gobernador está seguro de lo que dice, en cuanto a que hay quienes generan “un montón de operaciones a través de distintos medios mercenarios” y esto es observado como “la hipocresía de la mala política”, según su politómetro personal, su obligación como máximo responsable de la política en Santa Cruz es denunciar con nombre y apellido a quienes la fomentan y a los medios que la impulsan. No hacerlo es impropio de su investidura y lo cubre de un manto de sospecha tanto o más grande que aquellos a quienes acusa, precisamente, por el poder que como Gobernador detenta.

En el tiro deportivo hay dos forma de darle a un blanco teniendo en cuenta la facilidad para acertarle con precisión o hacerlo prácticamente sin apuntar: disparando un proyectil sólido (fusil, pistola, revólver, carabina), lo cual requiere cierta destreza y entrenamiento para darle al blanco o usar una escopeta con un cartucho de perdigones que son pequeñas esferas de plomo milimétricas de las cuales albergan entre 200 y 300 de ellas cada cartucho en su interior. Cuando salen del cañón del arma, se van abriendo en un círculo el cual se va expandiendo por efecto de la física misma y a unos 20 metros del cañón, prácticamente no hay nada dentro de un área de dos metros, que se salve de recibir un perdigón. Es la práctica deportiva del tiro al plato, para señalar la figura descripta.

La metáfora sirve para emparentarse con lo que hace Vidal: tira al vuelo y que su acusación, como los perdigones de una escopeta, le pegue a quien le pegue. Él lo dice, pero como no acusa a nadie en particular, no se hace cargo. Y esto no es propio de un jefe de Estado. Lo que hace, diciendo lo que dice y usando un ente de Comunicación oficial de gobierno, es realmente una operación maliciosa y artera, que va contra todos y contra nadie, lo cual lo reduce su discurso, a una insignificante operación fascistoide, que raya la inconstitucionalidad y el mal gusto. Vidal juega al dicho “al que le quepa el sayo que se lo ponga”, pero en realidad son palabras que se le vuelven en su contra por la autoridad que tiene y le cabe, entre otras cosas, ser claro, directo y preciso cuando acusa.

Yo ataco, tu atacas, él ataca

Si es por contraatacar los argumentos del gobernador y no precisamente con el mismo peso específico que tiene su palabra, podemos decir que hay una pléyade de comunicadores, radios bancadas por el sindicato de Petroleros y periodistas que han vendido su editorial al gobierno en la provincia y eso se ve en la magra producción periodística de todos ellos, en portales y diarios donde la único que se habla es de las buenas noticias que emanan del gobierno y solo cuando el agua les llega la cuello y lo hace inocultable, escriben sobre temas como el del Ministro Gutiérrez, hecho que, como otros tantos ocurridos en la provincia, no hay forma de disimularlo.

En esta provincia no hay medios que hagan investigación, critiquen o expongan un punto de vista distinto al gobierno provincial. Entonces, usando la munición fina que utiliza el gobernador para atacar no se sabe a quién, pero deja en el aire las sospechas de que “lo están operando”, nosotros podemos decir que desde el gobierno y a través de varios diarios y radios (ni hablar desde las redes sociales), el gobierno opera a los medios críticos, para silenciarlos.

La diferencia entre los medios y el gobierno es que, mientras un medio de comunicación puede emitir su opinión libremente enmarcado en leyes de libertad de expresión y de prensa, el gobierno si acusa, además de tener las pruebas irrefutables de lo que dice, cae en el cercenamiento de la libertad de prensa o la censura.

Son las reglas del juego, no reconocerlas y no aceptarlas, es no saber que la exposición pública (ya sea de un gobierno como de la prensa) genera acciones y reacciones. Cualquier cosa que se diga sin dar precisión y argumentos claros, es, como dice el gobernador Vidal “una operación de los medios mercenarios”, sean estos particulares o del propio Estado. (Agencia OPI Santa Cruz)