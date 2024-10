Las “renuncias” en el gobierno provincial son solo un cambio de nombres; todos siguen en otros cargos, lo cual demuele el discurso oficial

(Por: Rubén Lasagno) – Cuando en cualquier gobierno sobreviene un verdadero cambio, todo cambia, no solo los nombres y las personas, sino y fundamentalmente se producen dos acciones simultáneas: el funcionario saliente es eyectado de la función y del gobierno, porque se considera que no estuvo a la altura de la investidura que le dieron y si ese cambio se produce por sospechas de deslealtades, corrupción, infidencias o mala praxis, hay una obligación del gobernador o el presidente de sacarlo invariablemente de su gestión, precisamente, por incompetente, corrupto o desleal.

La segunda acción es que con el nuevo nombramiento, ese lugar, sea el Gabinete, un ministerio, una secretaría o una empresa pública, debe cambiar 180º el rumbo organizativo y operativo, porque se entiende que el saliente lo estaba haciendo mal. De no ser así y si la salida es meramente política, el gobierno debe dejarlo en claro, cosa que nunca ocurre.

Cuando a un funcionario se lo saca de un cargo, sea Ministro, Secretario, Director, etc y se lo coloca en otra función (mayor o menor) en jerarquía, aunque debemos decir que nunca lo perjudican en materia salarial, lo que en realidad hace el responsable de ese “pedido de renuncia”, como en el caso de Santa Cruz, es sacarlo del foco del conflicto, de las críticas, quitarle visibilidad y evitar que la prensa lo siga cuestionando por sus acciones y con ello le abra un rumbo en la línea de flotación a la administración en general. Tal es el caso de lo ocurrido con “las renuncias pedidas” a los ministros en Santa Cruz. El gobernador no prescinde de ellos, por más inútiles que hayan sido o los desquicios que hayan cometido, los reubica, los encubre, los justifica y como se dice en la jerga política “los enfría” en segundas o terceras líneas, hasta que el fragor de lo acontecido, amaine en la opinión pública y con el tiempo, reflotará a los menos dañados y volverán bajo otra cobertura política o institucional. Eso no es un cambio.

Claudio Vidal no renueva nada ni busca jerarquizar ninguna función de gobierno con los pretendidos cambios que ha llevado adelante. Lo que hizo es simplemente encubrir los yerros, corruptelas y malos funcionarios que “no funcionan” y el último escándalo de Gutierrez, le vino como anillo al dedo para lograr dos objetivos que si los tomaba “en tiempos de paz y normalidad”, le iba a cargar un costo político y le hubieran llovido las críticas públicas y provocado el enojo de sus amigos que le pusieron el cuerpo a esta gestión, donde Vidal, por falta de gente propia, debió acudir al kirchnerismo para sostener la estructura administrativa y operativa de la provincia en su primer año de gestión.

Nadie de los desplazados se enoja porque nadie pierde, o al menos pierden poco. Cualquiera de los “renunciados” en el gobierno de Vidal, ya lo veremos cumpliendo otras funciones, donde, seguramente, hará algo igual o peor de lo que hicieron cuando tuvieron mayores responsabilidades, porque cuando la equivocación es técnica, se arregla, cuando es moral, se arrastra a donde vaya el ex funcionario..

Lo que siempre decimos es que “el gatopardismo” es una herramienta populista que atraviesa a todos los gobiernos, independientemente de su ideología y lejos de cualquier promesa de transparencia realizada en campaña.

Todos dicen cambiar lo que poco cambia y el objetivo fundamental es darse el aire suficiente para promover “la oxigenación del gobierno”, ganar un poco de tiempo ante la opinión pública que los mira con sospechas y prometer “un giro” en algunas áreas, para comprar un poco de confianza; sin embargo, si los cambios no son profundos en la práctica, los nuevos que ingresan a esos cargos acelerarán el descrédito y la desconfianza en el gobierno en general y los cambios se sucederán pero. las cuestiones de fondo no se resolverán.

“Los favores políticos se pagan” y mucho más cuando un intendente, un gobernador o un presidente llegan con poca fortaleza o mucha debilidad política (Vidal y Milei son dos claros ejemplos) y no tienen la libertad de tomar decisiones duras, sin afectar, molestar y/o enojar a quienes han colaborado para que llegue al cargo Ejecutivo donde se encuentra.

Por esta razón, los cambios en los gobiernos son simplemente enroques, cambio de piezas y solo en algunos casos excepcionales, suele resultar un cambio verdadero, pero en la mayoría de estas situaciones, el gatopardismo es la moneda corriente que utiliza la política a la vista de todos, lo cual es fácilmente comprobable, cuando vemos a esas mismas personas, aparecer en otros cargos con la mochila aligerada por el mismo responsable de haberle pedido la renuncia al cargo anterior y lo muestran como si fuera una revelación en un puesto distinto de la misma administración, cuando en realidad es más de lo mismo. (Agencia OPI Santa Cruz)