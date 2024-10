El Gobernador Claudio Vidal ha anunciado con bombos y platillos el desendeudamiento de Santa Cruz, de hecho pagó una deuda previa obtenida por Alicia Kirchner días previos a la entrega del poder, hecho que aún desconocemos si el Ejecutivo denunció ante la justicia, el intendente de Caleta Olivia Pablo Carrizo (SER) ha pedido al Concejo Deliberante de esa ciudad la autorización para tomar deuda por hasta cuatro veces la masa salarial del municipio, para la compra de maquinarias y camiones, cuya necesidad y estado patrimonial del parque automotor y de maquinarias actual, no explica detalladamente.

El instrumento legal que está a consideración de los concejales de Caleta indica que el Cuerpo autoriza al Intendente municipal Pablo Carrizo a tomar créditos, gestionar líneas de financiamiento o bajo la modalidad de leasing con el Banco Santa Cruz, por un importe correspondiente a cuatro (4) masas salariales brutas, para adquirir maquinarias, flota pesada y liviana, aplicaciones informáticas y soffware y pone en garantía los recursos que le corresponden al Municipio por el régimen de coparticipación vigente “y/o el que en el futuro lo reemplace, para el pago de la misma”, indica el proyecto.

La argumentación gira sobre la necesidad de comprar equipos, maquinarias y vehículos para brindar un mejor servicio comunitario, sin embargo hay ausencia de un detalle pormenorizado del estado particular de los vehículos y maquinarias municipales y el detalle de aquellos que desea a adquirir en cantidad, calidad y marca.

Contradicciones obvias

Mientras el Intendente Carrizo pide un endeudamiento correspondiente a 4 masas salariales, los trabajadores municipales siguen en conflicto por falta de aumento salarial y porque desde que asumió, el gremio del SOEMCO no fue atendido por el jefe comunal para acordar la recomposición de los salarios.

El Gobernador promueve el desendeudamiento y el Intendente de Caleta Olivia pide endeudarse por 4 masas salariales para comprar máquinas

Técnicamente Carrizo está directamente en contra del mensaje dado por el Gobernador Vidal de no tomar deuda y pide obtener un crédito correspondiente a 4 masas salariales que en total es aproximadamente 8 mil millones de pesos, teniendo en cuenta que cada una ronda los 2.100 millones de pesos.

Tampoco se ve una prioridad, de parte del Intendente, de asignar fondos a los salarios municipales y el conflicto sobreviene cada vez con más intensidad, se incrementan las manifestaciones y desde el sindicato han anunciado que de permanecer esta situación, a partir del lunes podrían plantar un paro por tiempo indeterminado en el municipio de Caleta Olivia.

Ingresos y egresos

El Intendente Pablo Carrizo, en el 2023 llegó al municipio con un mensaje absolutamente contrario a las acciones llevadas a cabo por sus antecesores del FPV, sobre la costumbre instalada por Fernando Cotillo y José Cordoba (especialmente) de realizar ingresos masivos a la administración municipal.

Sin embargo, al cabo de 9 meses de gestión, Carrizo lleva ingresado alrededor de 400 personas en el área administrativa municipal y 250 cargos políticos que tienen un sueldo promedio de aproximadamente $ 1.800.000,00 mensuales, entre montos que oscilan entre 1,2 a 3 millones de pesos, de acuerdo a la categoría y el puesto en el que se desempeñe.

Los empleados municipales comunes y corrientes que ingresan tienen un salario de $ 330.000,00 por mes.

¿Pasará o no pasará?

Este proyecto de endeudamiento solicitado por el Intendente de Caleta Olivia se tratará mañana 10 de octubre en el recinto del CD y dentro de los ediles hay dudas si le darán viabilidad al mismo, por cuando encuentran muchas inconsistencias.

El proyecto no contempla aspectos jurídicos importantes, hay ausencia de fundamentación técnica, que están resumidos en escuetos seis párrafos carentes de detalles e información precisa, no indica el destino cierto del dinero ni los mecanismos para la adquisición en caso de compra de bienes muebles registrables y no posee dictamen técnico jurídico ni económico respaldatorio. El Ejecutivo debe elaborar un dictamen y otros los asesores técnicos del CD.

Dicho esto, es casi una obviedad decir que el proyecto va a ser elevado a las Comisiones en el día de mañana y se pondrá en debate, posteriormente, la viabilidad del mismo sin descartar la contradicción que plantea políticamente el intendente Carrizo, al mensaje del propio Gobernador Vidal, su jefe político, quien sostiene permanentemente la necesidad de desendeudar a la provincia y promover la reasignación de recursos sin comprometer ni hipotecar los fondos del Estado. (Agencia OPI Santa Cruz)