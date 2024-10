Gobierno fueguino reclama fondos para obras públicas

(OPI TdF) – El gobierno de Tierra del Fuego insistirá para que el gobierno nacional continúe con las obras públicas que se paralizaron desde el inicio de la gestión de Javier Milei y se pueda avanzar en la redeterminación de los valores de las deudas que se tienen con las empresas contratistas.

Así lo aseguró la ministra de Obras Públicas, Gabriela Castillo quien indicó que “la burocracia administrativa podría hacer perder otra temporada de obras”.

Castillo argumentó que “el problema que tienen hoy las empresas es que no hemos hecho frente a los certificados básicos y tampoco a los que les corresponderían por redeterminaciones. Pasamos toda la veda para poder solucionar lo administrativo, pero terminó la veda y no estamos pudiendo restablecer el inicio de obras porque no cumplimos con los pagos”.

“La Provincia tiene obligaciones contractuales pero la Nación tiene adendas de financiamiento que garantizan la ejecución de las obras, y esas adendas fueron reafirmadas por la actual gestión cuando el gobernador Gustavo Melella firmó los convenios con el jefe de gabinete, Guillermo Francos”, añadió la funcionaria (Agencia OPI Tierra del Fuego)