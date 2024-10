El gobierno habilita a la SIGEN a auditar a las universidades

El Procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, emitió un dictamen que habilita a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a desempeñarse como órgano auditor de las universidades nacionales. Esta decisión se produce en un contexto de crecientes protestas estudiantiles, con tomas de instituciones educativas en todo el país, en rechazo al veto presidencial de la Ley de Financiamiento Educativo. La medida modifica la forma en que se supervisan los recursos de las casas de altos estudios y establece un nuevo precedente en la gestión de control financiero del sector universitario.

El dictamen firmado por Barra especifica que el control interno de las universidades debe seguir lo establecido por la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N.° 24.156. La resolución se dio a conocer tras la solicitud de legisladores del PRO y el MID, en un marco de negociación con el Gobierno nacional en la Casa Rosada. El texto fue comunicado a la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello.

Antes de esta resolución, las universidades nacionales eran auditadas exclusivamente por la Auditoría General de la Nación (AGN), un organismo que depende del Congreso y que actualmente es liderado por Juan Manuel Olmos, ex vicejefe de Gabinete del gobierno de Alberto Fernández. El cambio implementado por Barra pone a la SIGEN como un nuevo ente con facultades para auditar estas instituciones, lo que podría tener un impacto significativo en la fiscalización de los recursos universitarios.

La decisión de Barra anula una disposición anterior del ex Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, quien en 2022 había eximido a las universidades nacionales de la aplicación del artículo 100 de la Ley de Administración Financiera. En respuesta, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, celebró la medida, destacando que ahora el Poder Ejecutivo tendrá una mayor participación en la revisión financiera de las universidades, una tarea que hasta entonces había estado exclusivamente en manos de la oposición a través de la AGN.

El presidente Javier Milei ha manifestado en varias ocasiones su descontento con la falta de transparencia en la gestión financiera del sector universitario. En una entrevista reciente, Milei se mostró crítico y cuestionó la resistencia de las universidades a ser auditadas: “¿Por qué no quieren ser auditados si no está en discusión la universidad pública ni que sea no arancelada? ¿Tanto problema porque los queremos auditar? No quieren ser auditados los que están sucios”. (Agencia OPI Santa Cruz)