Resurge el kirchnerismo en Santa Cruz de la mano del intendente Pablo Grasso

(Por: Rubén Lasagno) – En mis últimos informes abordé dos temas fundamentales: la reorganización del PJ (nacional y provincial) y el papel del intendente Pablo Grasso, quien se muestra como el “refundador del PJ” en nuestra provincia (en lo que di en llamar Peronismo T1000), pero en realidad es un eslabón más del “proyecto Ave Fénix” de Cristina Fernández, quien tiene como el gran articulador de su renacimiento entre las cenizas, a Pablo González y busca, tras la licencia política que le dio el propio Milei, resurgir como “la dueña” para someter (una vez más) a los más rudos peronistas que suelen hacerse los duros en público, pero bajo la suela de la condenada son suaves gatitos de peluche.

A nivel nacional han instalado las pretensiones del gobernador Quintela, elegido por ellos mismos, para confrontar con CFK; más que obvio, está todo armado para resaltar el “liderazgo” de la viuda, que contra una figura realmente fuerte y convocante del Peronismo (que no es precisamente Quintela), nunca ganaría más allá del 20% duro de su militancia dura.

Dicho esto, tanto la “oposición” de Quintela como la supuesta “reunión de acuerdo” con Axel Kicillof, son una mentira total.

El Gobernador bonaerense le debe todo lo que es a la condenada y no va a ser éste el momento donde le vaya a dar la espalda y arruine su futuro político en esa provincia, donde el kirchnerismo mantiene un alto porcentaje de militantes que votan lo que la señora les imponga.

Al igual que Kicillof que se hace el independiente, pero está esperando el llamado de la madre putativa y del hijo vago, para organizar el frente electoral y delinear su futuro político de cara a su candidatura a la presidencia en el 2027, lo cual ya tiene arreglado con Cristina, en Río Gallegos, Pablo Grasso (salvando las distancias y los votos involucrados en uno y otro distrito), hace más o menos lo mismo y juega a construir poder para tener el privilegio de pertenecer. Y hoy, Cristina Fernández, carente de figuras fuertes y representativas para refundar el kirchnerismo agotado en manos de su cuñada Alicia y sin cuadros políticos a la vista, no tiene peso específico propio, nada menos que en la provincia donde nació su partido. Y eso no se lo puede permitir.

Por eso decimos que Pablo Grasso se constituye en el único kirchnerista con posibilidades de representar en las urnas la voluntad de Cristina Fernández y Pablo González, quienes lo ven “crecer y reproducirse” en todo Santa Cruz, gracias a la caja de la municipalidad a la cual el Tribunal de Cuentas de Claudio Vidal no controla, no cuestiona ni denuncia.

A confesión de parte…

La confirmación de lo que venimos diciendo en varios informes anteriores surge de las declaraciones del propio Pablo Grasso, quien opinando públicamente sobre las opciones Quintela/Cristina Fernández para liderar el PJ nacional, Grasso dijo “Yo estoy más cerca de Cristina”.

Así como el pavo real despliega su plumaje multicolor y baila para atraer a su pareja, Grasso realiza una actividad política permanente y difunde por todos los medios pautados, actos, inauguraciones, festivales, reuniones, congresos e inversiones que hace dentro y fuera de Santa Cruz, con el único fin de mostrarse proactivo, atraer la atención de la dueña y liderar la fauna política provincial bajo la marca del PJ el cual carece de referentes y está achatada/desaparecida después de 30 años de experiencia K.

Para eso, Grasso usa el sello peronista, pero, tras la muda de su pelaje político circunstancial, ni bien suene el teléfono, detrás del cual CFK haga escuchar su voz mágica, el intendente de Río Gallegos caerá de rodillas ante la dueña, cosa que me animaría a decir que ya ocurrió a través de Pablo González, con el único fin de reactivar, revivir y/o reinstalar el kirchnerismo en Santa Cruz, luego de haber perdido en manos de un out sider, nacido en las propias entrañas del Frente para la Victoria, pero que, como no le daban lo que quería, les jugó en contra y les ganó en el 2023.

Por lo tanto, en el 2025 y 2027 habrá que tener presente en Santa Cruz que quien vote la propuesta de Pablo Grasso, estará contribuyendo a reinstalar el kirchnerismo en Santa Cruz. Así de simple y así de claro. (Agencia OPI Santa Cruz)