Dirigentes del PJ denuncian apología a la violencia en las palabras de Milei

Dirigentes y referentes peronistas reaccionaron con indignación a las declaraciones del presidente Javier Milei, quien afirmó que busca “meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina Kirchner adentro”. A través de sus redes sociales, varios líderes del Partido Justicialista (PJ) repudiaron las palabras del mandatario, considerándolas violentas y contrarias a los valores democráticos.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó duramente las declaraciones del presidente y afirmó: “Gravísimo, nefasto e indigno de un Presidente. ¿Cuántas veces habrá que repudiar el odio y la violencia de las palabras de Milei?”. Además, subrayó que estas palabras son “completamente incompatibles con la democracia” y pidió que sean rechazadas por todo el espectro político.

Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja y opositor interno de la ex vicepresidenta en el PJ, también expresó su descontento. Quintela calificó las declaraciones de Milei como “inadmisibles” y acusó al presidente de “legitimar la violencia hacia quienes no piensan como él”. Además, recordó el ataque verbal de Milei contra el fallecido ex ministro de Salud, Ginés González García, describiéndolo como un acto de odio hacia una figura respetada en la sanidad argentina.

Desde el entorno de la ex vicepresidenta, Eduardo “Wado” de Pedro se unió al repudio y calificó las declaraciones de Milei como “repudiables y perversas”. Acusó al presidente de fomentar la violencia contra Cristina Kirchner y de usar ese discurso para desviar la atención del fracaso de su modelo económico.

El senador Oscar Parrilli también condenó las palabras del presidente, instando a no “naturalizar la violencia y brutalidad de estas palabras” y señalando que el discurso de Milei constituye “apología a la violencia”. Parrilli alertó sobre el peligro que representa un discurso sin límites por parte del jefe de Estado.

Natalia Zaracho, diputada de Unión por la Patria y referente de Patria Grande, expresó su enojo en sus redes sociales: “NO SE AGUANTA MÁS. No podemos tolerar esta violencia por parte del Presidente!! Este odio fue el que le gatillo dos veces en la cabeza a Cristina Kirchner”. Zaracho exigió un freno a la violencia y aseguró que el peronismo no será vencido.

Agustín Rossi, ex compañero de fórmula de Sergio Massa, respondió con una referencia a la canción “La Cigarra” de María Elena Walsh: “´Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo, estoy aquí, resucitando´. No vas a poder, Javier Milei, aunque lo desees morbosamente, ni con el peronismo, ni con Cristina Kirchner”. (Agencia OPI Santa Cruz)