Ex niñera de Francisco Fernández declarará en la causa por violencia de género

La ex niñera de Francisco, hijo de Fabiola Yañez y el ex presidente Alberto Fernández, está convocada a declarar este martes en el marco de la investigación por violencia de género que involucra a la ex primera dama. Noelia Del Valle, quien trabajó para la familia, fue citada por el fiscal federal Ramiro González para comparecer a las 10 horas, a pedido de la defensa de Fernández.

Este testimonio adquiere relevancia luego de que el juez federal Julián Ercolini decidiera invalidar los testimonios de otras tres mujeres que también trabajaron en la residencia presidencial de Olivos. Ercolini argumentó que, al haber acudido previamente a una escribanía para exponer sus declaraciones de manera particular, estas empleadas habrían violado un acuerdo de confidencialidad firmado al ser contratadas.

En paralelo, la investigación ha incorporado nuevas pruebas en forma de 26 fojas con capturas de pantalla de chats de WhatsApp que Fabiola Yañez intercambió con Fernández, certificadas por un notario en España. Esta prueba fue aceptada luego de que Yañez se negara a entregar su teléfono para una extracción de datos en los términos de un exhorto tramitado ante la Justicia española, cuyo proceso fue finalmente cerrado sin éxito.

Por otro lado, el juez Ercolini está pendiente de resolver la recusación presentada contra el fiscal Ramiro González por la defensa del ex mandatario, para lo cual ya ha dado intervención a las partes involucradas y convocará a una audiencia.

La semana pasada, Sofía Pachhi, ex asesora y amiga de Yañez, declaró ante la Fiscalía y aseguró no haber presenciado actos de violencia. Sin embargo, Pachhi describió la relación entre Yañez y Fernández como “tóxica”, lo que ha agregado un nuevo matiz a la investigación en curso. (Agencia OPI Santa Cruz)