Ex niñera de la pareja presidencial declaró que nunca presenció violencia entre Fernández y Yañez

Noelia del Valle, la ex niñera de Francisco, hijo de Fabiola Yañez y Alberto Fernández, declaró hoy que los audios en los que se escucha al ex presidente gritándole a la ex primera dama podrían haber sido “armados” con Inteligencia Artificial, ya que nunca presenció discusiones de ese tipo entre la pareja. “Hoy la Inteligencia Artificial es enorme, te podría decir que es la voz de Alberto, pero no lo puedo asegurar”, afirmó Del Valle bajo juramento ante el fiscal federal Ramiro González, quien la citó como testigo en la causa por violencia de género que involucra a Fernández y Yañez.

La ex niñera testificó durante aproximadamente una hora en la fiscalía de Retiro, donde negó haber sido testigo de situaciones de violencia por parte del ex presidente. Además, escuchó los audios incorporados a la causa que reflejan discusiones entre la entonces pareja presidencial y reiteró que no reconocía ese tipo de comportamiento en Fernández ni en Yañez. “Para mí, es armado. Al doctor Alberto nunca lo vi en una situación así y a la señora Yañez tampoco”, sostuvo.

Del Valle también relató que Yañez tenía problemas de alcohol, mencionando varios episodios en los que la ex primera dama se acercó al cuarto de su hijo en estado de ebriedad. Asimismo, señaló que los moretones visibles en el cuerpo y rostro de Yañez se debían a tratamientos estéticos que ella misma le explicó, realizados por una esteticista que frecuentaba la Quinta de Olivos.

Aunque Del Valle negó haber presenciado violencia física, admitió haber sido testigo de una discusión telefónica entre la pareja, aunque no escuchó el contenido de la conversación. La ex niñera explicó que renunció a su trabajo después de este episodio, ya que no quería verse involucrada en las disputas de la pareja. (Agencia OPI Santa Cruz)