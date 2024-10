La Argenchina que sueña Vidal en muchas palabras, ningún documento y pura falacias discursivas (hablar mucho, para no decir nada)

(Por: Rubén Lasagno) – El reciente viaje del Gobernador Claudio Vidal a China, dejó más dudas y preguntas que afirmaciones. El mandatario fue a ese país sin agenda; realizó reuniones que institucionalmente no había anunciado previamente y los objetivos, conocidos a la vuelta de la comisión que encabezó como responsable político, siguen siendo tan difusos como los gastos que nunca publicó. Es decir, la opinión pública provincial aún hoy no sabe cuánto gastó Santa Cruz en esta “aventura inversionista” de Vidal, ni a qué fue concretamente.

Si nos atenemos a la información que dejó trascender el gobierno a la vuelta, resulta muy escasa para tanta inversión de parte de Santa Cruz. Concretamente Vidal, Martínez y Gordillo fueron “a ver qué pasa” con los chinos y si eso lo analizamos en el contexto de crisis que vive Santa Cruz, nos tendríamos que preguntar ¿Dónde están puestas las prioridades del gobierno provincial?.

Muchas palabras y cero contenido

El aparato de comunicación del gobierno, como lo venimos diciendo desde que comenzó a gestionar este gobierno, es altamente deficiente en términos de comunicación institucional. La idea es creer que escribiendo mucho, dicen todo, está muy alejado de la verdad. Además, hacen un uso excesivo de la falacia, dando vuelta alrededor de un tema sin decir nada en concreto. Las declaraciones rodea de un floreo discursivo las supuestas palabras del gobernador y o ministros, pero no son concretos, ni específicos ni claros.

Fue el Ministro de la Producción, precisamente que respecto de viaje a China, se encargó de “explicar” los motivos que los llevaron allá y los objetivos logrados.

“Es la culminación de varios meses de trabajo, no son reuniones improvisadas, responden a una visión estratégica que tiene el gobernador de la provincia de potenciar a Santa Cruz y ponerlo en el mapa del mundo (¿?)”, dijo el Ministro de la Producción Gustavo Martínez, donde claramente desnuda la falta de agenda del gobierno, cuyos representantes han viajado casi en una ronda de turismo oficial, con cargo a los escasos habitantes de la provincia.

No vale replicar todo lo que dijo Martínez porque en realidad no deja absolutamente nada para el análisis. Como dirían en el barrio “Mucho gre gre, para decir Gregorio”, pero habría que agregar, que tampoco llega a decir “Gregorio” al final de la nota que produce el propio organismo de comunicación del gobierno provincial.

Lo que ni Martínez ni Vidal dicen, pero se reflejan en sus falacias discursivas, son los siguientes puntos:

1. Represas

Nunca la comisión gubernamental encabezada por el gobernador Vidal fue a “interceder, arreglar o negociar” algo referido a las Represas con el gobierno Chino. Eso es absolutamente falso. La potestad de eso es pura y exclusivamente resorte del gobierno nacional ya que Milei nombró a dos negociadores en Enarsa como lo informó OPI.

Sobre este particular Martínez dijo en su parte de prensa “Se planteó (NdR: a los chinos) la defensa del trabajo en Santa Cruz, que las 2.500 familias que dependen de esa obra y ellos están acá, son obras estratégicas para el desarrollo de la provincia, tienen que ver con la Nación en gran parte, pero la responsabilidad en el territorio la tiene este gobierno“.

Si ésta fue la excusa y el objetivo que llevó al Gobernador y otras dos personas a China, digamos que fue plata tirada. Al gobierno chino le importan tanto las 2.500 personas que le preocupan a Vidal, como a Iran el bienestar de los habitantes de Tel Aviv. El planteo de Martínez no es solamente inconsistente sino absurdo. Es una diatriba política inconsistente, sin fundamentos y solo dirigida a sostener un mensaje populista para que la opinión pública crea que el gobernador fue a explicarle a los chinos cuál es el problema de que las represas no continúen.

Más adelante y de acuerdo a la nota del departamento de comunicación oficial, dijo “Vidal fue muy claro, dijo que va a defender los intereses santacruceños en todas las reuniones, sabemos que la salida es el trabajo y hacer viable desde la producción energética la explotación carbonífera, por eso el gobernador asumió desde antes de la campaña la responsabilidad de gestionar a todas las actividades productivas que tenemos en el territorio“. Si quisiéramos pasar en limpio los dichos de Martínez y realizar un análisis interpretativo del contenido, fracasaríamos, porque en todo lo que supuestamente habló Martínez, no dijo nada rescatable o concreto.

Concretamente no pudo ni puede decir qué acordaron por las Represas, sencillamente porque no acordaron nada. En todo caso, fueron encuentros que le sirvieron para hacerle a algún funcionario de segundo o tercer nivel chino, algún planteo social sobre las expectativas de desarrollo que el propio Vidal deposita en el proyecto como si a los reyes del dumping, el trabajo esclavo y los supresores de los derechos laborales, les fuera a importar el destino de un puñado de argentinos desparramados en la Patagonia.

2. YCRT

Lo del yacimiento quedó acotado a una búsqueda de “potenciales clientes” para exportar carbón, pero la comisión se encontró con varios impedimentos, entre ellos, que vender carbón a China es como ofrecerles naranjas a los paraguayos.

La logística, el costo del transporte y la capacidad de los barcos que se necesitan para transportar el carbón de Río Turbio a China, hace a esta empresa prácticamente inviable. Barcos de 25 mil toneladas como los que eventualmente se despacharon a Brasil, son operativa y económicamente inviables para comerciar con China, donde los buques deben cargar no menos de 60 mil toneladas y el yacimiento no está en condiciones de abastecer esa cantidad y luego trasladarlo a miles de kilómetros en otro continente con un margen de ganancia aceptable.

3. Pesca

Sobre las gestiones realizadas en China para buscar desarrollo a través de la pesca, Martínez señaló que buscan “no solamente recuperar nuestros recursos en función de que Santa Cruz crezca, que nuestros empresarios tengan certeza, que nuestros trabajadores también, que los puertos estén operativos, sino también necesitamos trabajar en el valor agregado”

Y sobre la conveniencia de la alianza comercial con China agregó “significa tecnología, significa gente que conoce del mercado, que forma parte de la regla del juego del mercado mundial, que puede sacar de un producto muchos productos, y esto se hace con tecnología, conociendo el mercado, sabiendo en dónde”.

Lo que no dijo Martínez ni dio detalles Claudio Vidal, es la forma que intentan implementar esta oscura negociación donde, sin muchos detalles, conocemos que se trata de habilitar los puertos patagónicos para resolverle la logística a la flota pesquera que depreda los mares y el gobierno pretende darle entrada al mar argentino para reabastecerse, dejar su basura, todo a cambio de fondos que no le vendrán mal al gobernador, aún cuando se trate de un país que hace de la pesca ilegal un recurso, como lo expresamos en un informe anterior. Hay algo que Martínez tiene razón; que los chinos saben cómo hacer este negocio, no hay ninguna duda.

No convencen

Digamos que hasta el momento el gobierno no puede convencer a nadie de que el viaje turístico que emprendió el Gobernador y dos funcionarios, tuvo un valor escencial para Santa Cruz. Lo que informa el departamento de Comunicación, por el contrario, le juega en contra en su intención de convencer a la opinión pública.

Mientras tanto, vemos que de los 90 días que dijo Pablo Gordillo tenía YCRT para desarrollarse y exportar, han transcurrido más de 30 sin novedad y mucho menos, concretará la puesta en funcionamiento de la Usina de 240 Mw. Ese sí es un mensaje que necesitamos conocer y saber al detalle. De eso, no se habla.

El seguimiento en el éxito o el fracaso de estos temas, va a marcar definitivamente lo que le queda de gestión a Claudio Vidal de acá al año 2027. Por eso y no por otra cosa, se hace necesario que el gobierno diga la verdad y aprenda a comunicar. (Agencia OPI Santa Cruz)