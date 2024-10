La crisis económica transforma al asado en un lujo inalcanzable

El tradicional asado de los fines de semana, un símbolo de la cultura argentina, se ha convertido en un lujo inaccesible para muchas familias en medio de la crisis económica. Una encuesta de la consultora Moiguer revela que el 65% de los argentinos ha restringido sus consumos diarios, y el asado es uno de los primeros en verse afectado. La Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados (CICCRA) informó que el consumo de carne cayó un 11,3% en lo que va del año, alcanzando niveles históricos mínimos. Según el estudio, el consumo per cápita de carne vacuna promedió 46,8 kilos en los primeros nueve meses de 2024, lo que implica una disminución de 6,6 kilos por habitante en comparación con el año anterior.

El aumento en el precio de la carne, que subió un 120% desde enero y superó la inflación acumulada de 2024, es uno de los factores principales detrás de la caída en el consumo. Según el CEPA, el incremento promedio en los precios de los cortes de carne fue del 119,3% en los primeros diez meses del año. Este encarecimiento ha obligado a muchas familias a dejar de hacer asados: el 71% de los consultados en la encuesta declaró que ya no puede permitirse compartir este momento familiar.

La pérdida de poder adquisitivo afecta no solo el consumo de carne, sino también otros aspectos de la vida cotidiana. Un 61% ha suspendido salidas familiares o de pareja, el 58% dejó de ir a tomar café o helado, y el 55% ya no compra gaseosas. Además, el 48% de los encuestados ha recurrido a sus ahorros para cubrir sus gastos diarios y un 52% se ha endeudado. La situación se agrava aún más con el 83% de los argentinos que han reducido o eliminado la compra de productos habituales, reflejando la percepción de que el 62% de los hogares no alcanza a igualar la inflación con sus ingresos actuales. (Agencia OPI Santa Cruz)