Diputados retoma el debate sobre la privatización de Aerolíneas Argentinas

La Cámara de Diputados reabrió el debate sobre la privatización de Aerolíneas Argentinas, en un contexto marcado por la protesta de los gremios aeronáuticos, que se han sumado al paro de sindicatos del transporte en rechazo a la medida. La discusión se desarrolla en un plenario conjunto de las comisiones de Transporte y de Presupuesto y Hacienda, lideradas por la diputada radical Pamela Verasay y el libertario José Luis Espert, respectivamente. Aunque Verasay no anticipó si hoy se avanzará con un dictamen, fuentes parlamentarias apuntan a que el oficialismo intentará emitir uno favorable, aunque otros bloques también presentarán sus despachos.

El debate sobre el futuro de Aerolíneas inició con opiniones divididas. Diego Giuliano, exministro de Transporte y diputado de Unión por la Patria (UP), argumentó que el proyecto no podría debatirse ya que, en su opinión, fue rechazado por el Senado en el marco de la discusión de la Ley de Bases, lo que obligaría a esperar al próximo período legislativo. Además, expresó que desde UP rechazan la privatización porque “no sabemos si es venta, liquidación o cesión”. En contraste, Silvana Giudici, del PRO, desestimó el argumento de Giuliano y criticó la administración previa de la aerolínea, acusando al exministro Sergio Massa de utilizar fondos de los jubilados para subsidiar “una fiesta de ñoquis”.

Entre los invitados que se presentaron para exponer ante las comisiones, Gabriel del Pla, comandante de Aerolíneas Argentinas, defendió las inversiones recientes en la empresa, asegurando que hoy la compañía cuenta con tecnología, flota y un centro de instrucción de primer nivel. Por su parte, Matías Bagnetto señaló que el debate sobre la privatización responde a un enfrentamiento ideológico y no a una discusión técnica, además de criticar el manejo de los salarios en la empresa, que calificó de insuficientes.

Las comisiones analizan tres iniciativas de privatización: una del Poder Ejecutivo, otra del diputado Hernán Lombardi (PRO) y una tercera de Juan Manuel López (Coalición Cívica). La propuesta del Gobierno había sido incluida inicialmente en el proyecto de la Ley de Bases para reorganizar el Estado, aunque fue retirada en el Senado ante la falta de apoyo. Sin embargo, el oficialismo en Diputados espera que el malestar generado por los paros en el servicio aeronáutico mejore la percepción pública sobre la privatización y favorezca su aprobación en esta instancia. (Agencia OPI Santa Cruz)