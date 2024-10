Se incrementa el conflicto municipal en Caleta Olivia. El Intendente Carrizo sin respuestas, se reunió con el Gobernador que en la foto, no se muestra muy contento

El día 26 de octubre el Intendente de Caleta Olivia Pablo Carrizo, quien había otorgado un aumento del 20% a los municipales, fue obligado por el SOEMCO a retrotraer la medida y la semana pasada quedaron en volver a reunirse el día miércoles.

Generada la nueva reunión los trabajadores municipales se enteraron que el Intendente Carrizo había viajado a Río Gallegos y solo estuvieron presentes algunos concejales, quienes trataron de atender las demandas. La excusa del jefe comunal es que fue a la capital de la provincia a pedrile una ayuda económica al Gobernador, mientras que la semana pasada tanto él como su funcionaria del área económica, sostuvieron públicamente que no recibían ayuda de la provincia.

El enojo de lo municipales escaló inmediatamente y allí mismo decidieron tomar el Concejo Deliberante y también el edificio municipal, donde permanecen.

Julián Carrizo, observó que el Intendente no quiere abrir la billetera con los trabajadores, intenta tomar un crédito donde los municipales no están contenidos y aseguró que hay compañeros que cobran no más de 400 mil pesos, mientras un asesor del Intendente o los puestos políticos, algunos del sector petrolero, cobran por encima de 2 millones de pesos.

Por su parte Pablo Carrizo subió a las redes sociales una foto donde se encontraba reunido con el Gobernador Claudio Vidal, sin advertir el jefe comunal, que la cara del gobernador no muestra, exactamente, una mueca de alegría y satisfacción.

Los municipales aseguraron que si no hay una respuesta salarial genuina, el conflicto no va a cesar y por el contrario, seguirán apostados allí frente al municipio y movilizando los trabajadores con el fin de lograr un aumento del 51% y poner el salario municipal, acorde al costo de vida que hoy tiene a todos los empleados del sector, por debajo de la línea de pobreza. (Agencia OPI Santa Cruz)