Adorni sobre Mondino: “tomó una decisión relevante y se equivocó”

En una reciente participación en el programa de Mirtha Legrand, el vocero presidencial Manuel Adorni abordó la inesperada salida de la ex canciller Diana Mondino del Gobierno de Javier Milei. La decisión del presidente generó sorpresa, y Adorni sintetizó el hecho al afirmar que “tomó una decisión relevante y se equivocó”. Durante la conversación, la conductora, sorprendida por la situación, sugirió que Mondino había sido “volada” del cargo.

Adorni explicó que esta no es la primera vez que un ministro deja el Gobierno en los diez meses de la administración Milei, recordando las salidas de otros funcionarios como Nicolás Posse, ex Jefe de Gabinete; Guillermo Ferraro, ex ministro de Infraestructura; y Mario Russo, ex ministro de Salud. El vocero agregó que la decisión de Mondino se debió a su voto en contra del bloqueo, lo que no se alinea con la política exterior del presidente, quien se ha mostrado afín a Estados Unidos e Israel.

La conductora de La Noche de Mirtha, ante la mesa compuesta por varios periodistas y panelistas, expresó su desacuerdo con la salida de Mondino, calificándola de “papelón”. Adorni, por su parte, defendió la postura del presidente, afirmando que es “sano” que Milei elija a funcionarios que apoyen plenamente su agenda. En cuanto a la supuesta tensión entre Mondino y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el vocero desmintió cualquier conflicto.

La conversación también giró hacia el aumento de la pobreza y el costo de vida en el país. Mirtha Legrand, preocupada por la situación económica, cuestionó a Adorni sobre cómo maneja la economía en su hogar, a lo que él respondió que su esposa realiza las compras y comparte sus quejas sobre el aumento de precios. Adorni insistió en que el Gobierno está centrado en la pobreza, afirmando que no se puede solucionar con “decretos mágicos”, sino a través del crecimiento económico.

El portavoz también se refirió al índice de inflación, que en septiembre se situó en el 3,5%, y recalcó que la recuperación del salario está íntimamente ligada a la inversión. "Entendemos que los números siguen mejorando", sostuvo, subrayando la necesidad de crear un entorno que incentive la inversión y respete la propiedad privada.