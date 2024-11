El acuerdo pesquero de Vidal con China cuestionado por el gobernador Torres de Chubut, publicaciones especializadas y el pasado negro de Hongdong Fisheries Co Ltd

La firma del acuerdo que hizo el gobernador Claudio Vidal con empresarios chinos de la pesca, tal como OPI lo expresara en su informe de situación, a pesar de los datos que el gobierno provincial viene ocultando con la especial intención de crear un relato alrededor del desarrollo económico que, supuestamente, traería a Santa Cruz la atención de la logística de los buques piratas de pesca chinos que depredan los mares argentinos y pescan más allá de la milla 201, ha sido tratada recientemente por algunas publicaciones especializada y conocedores del tema, relacionado con la explotación ilegal de los recursos en el mar argentino y tratado internamente en el gobierno de Chubut, donde hay preocupación y alertas.

Proyecto que preocupa a muchos

El sitio IProfesional explica que el proyecto de Vidal es proveer logística para comodidad operativa de la controvertida flota china que opera a partir de la milla 201.

Si bien Hongdong inició tratativas para disponer de instalaciones en Santa Cruz durante la gestión de Alicia Kirchner, lo cierto es que las críticas a la apertura de puertos para el arribo de buques largamente denunciados por la depredación que generan, terminó enfriando cualquier negociación, dice el medio quien aclara que en el año 2021, la misma compañía, Hongdong Fisheries Co Ltd, intentó quedarse con la licitación para el desarrollo de un astillero en Comodoro Rivadavia, Chubut, pero los cuestionamientos a su desempeño pesquero terminaron frenando esa incursión.

En Chubut, el proyecto del gobernador Vidal ha encendido todas las alertas en el sector pesquero, tanto en el de pesca y captura, como en el de procesamiento, elaboración y las empresas de logística que se desenvuelven en los puertos del Golfo.

El artículo indica que con Vidal en el poder, los capitales asiáticos entienden que existen condiciones para reactivar la estrategia de despliegue en la Patagonia. En torno a la Gobernación santacruceña no faltan las voces que reconocen que el acuerdo pesquero es una “carta de intercambio” en la negociación que esa provincia y las autoridades chinas mantienen en la actualidad para retomar la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz.

Torres preocupado

El Gobernador de Chubut Ignacio Torres no está contento con la decisión del gobernador vecino, con quien comparte algunos objetivos con el sello patagónico, pero quien “no mezcla” las cuestiones políticas y económicas de ambas jurisdicciones, más aún en el manejo de los recursos pesqueros y muchos menos en estos controvertidos acuerdo con los chinos, que en Chubut no han podido “convencer” a nadie sobre esto de desarrollar en sus puertos, la logística de abastecimiento con la cual tratan de captar el interés de las provincias atlánticas patagónicas.

En casa de gobierno han decidido esperar a ver cómo progresa el acuerdo de Vidal con la empresa china, sin embargo, no hay una gran actividad institucional para conectarse con el gobierno santacruceño aún, por cuanto en principio se trata (solo) de una “carta de intención”, donde en realidad no se firma nada, sino se trata de condiciones preliminares sobre las cuales se ajustará el futuro contrato.

“En caso que esta idea de Vidal madure, seguramente el gobernador Torres se reunirá con él y sus equipos de Producción, para saber exactamente los alcances de ese proyecto y los impactos que eventualmente pueda causar en la región”, le dijo a OPI Chubut una alta fuente del gobierno provincial.

Tres intentos ¿La tercera es la vencida?

A las gestiones realizadas por la empresa pesquera china, ante la ex gobernadora Alicia Kirchner, se suma la que en el 2021, la misma compañía realizó ante el gobierno de Chubut, con el objetivo de quedarse con la licitación para el desarrollo de un astillero en Comodoro Rivadavia, Chubut, pero los cuestionamientos a su desempeño pesquero terminó frenando esa incursión y abortaron en negocio.

Hongdong Fisheries Co Ltd intentó consolidar su posición e inclusive se ventiló en las redes sociales, el nombre de algunos funcionarios provinciales y uno nacional, que fueron contactados para conseguir apurar los acuerdos. No se pueden dar los nombres pues, nunca existió nada que así lo probara y solo se circunscribió a un rumor de redes, pero el gobierno provincial actuó de manera ejecutiva ante los fuertes reclamos que ejercieron desde las empresas pesqueras, pasando por el personal de puertos, la Cámara Pesquera y los sectores vinculados a la actividad en puertos provinciales.

Ahora y por tercera vez, la misma empresa china con enorme interés por poner un pie en la Argentina, su mar y sus recursos, aparece en medio de una extraña negociación con el Gobernador de Santa Cruz, quien acudió a China a buscar dólares sin importarle mayormente el nivel de compromiso que deberá asumir la región (y no solo Santa Cruz) si el proyecto se concreta.

La corriente de opinión adversa que el gobierno desconoce

De acuerdo a lo que OPI ha podido relevar en las últimas semanas, hay asociaciones conservacionistas y fundaciones que operan en favor del recurso pesquero entre ellas Ecomar, Aquamarina, Fundación Ambiente y Recusos Naturales, Organización para la Conservación de Cetáceos y el Instituto de Conservación de Ballenas, entre otros, quienes han comenzado a tomar conocimiento de este acuerdo y comprometieron su accionar para nacionalizar lo que consideran es un enorme perjuicio para el país, tanto en sus recursos, como al mar Argentino y a la soberanía.

Teniendo en cuenta que con esta “carta de intención” firmada por Claudio Vidal, Gobernador de Santa Cruz, constituye la tercera vez que la empresa china intenta consolidar su objetivo, cabe preguntarse si esta vez lo lograrán a través de Santa Cruz?.

Claudio Osvaldo Sierra, estudioso de los recursos marinos en Río Negro, advirtió “Dejar que los chinos pongan sus pies en la costa argentina, es un sueño largamente acariciado por ellos. Sería un error irreparable de parte de cualquier gobernador de la costa atlántica, que permita la intrusión de cualquier país oriental dedicado a la depredación pesquera durante decenas de años. Hay que tener en cuenta que estas flotas depredan por más de 1.000 millones de dólares anuales en nuestro mar y no es lógico pensar que en vez de combatirlas y cuidar nuestros recursos, haya una provincia que las albergue solo por la necesidad de hacer caja” dijo el oceanógrafo y afirmó “Hace años vienen tentando a los gobernadores para entrar con inversiones importantes, remodelación y adecuación de los puertos y por supuesto plata en negro que nunca falta para entibiar los bolsillos de gobernadores, diputados o intendentes, pero el precio a pagar es inconmensurable”, concluyendo “La mugre que ellos producen por toneladas, el negocio del narcotráfico, la trata de personas y la cesión de soberanía que ellos implica, hace impensable que un jefe de gobierno, pueda considerar siquiera pactar con esta gente; hasta se traduce todo en una cuestión geopolítica que en este caso el gobernador Vidal, parece no tener en cuenta”.

Por otra parte, está en discusión la verdadera potestad que pueda tener el gobernador para sumar acuerdos que son de la órbita nacional, debido a que el mar es de esa jurisdicción y no tiene competencias la provincia. Sin embargo, hay otro problema que aparentemente el gobernador de Santa Cruz no ha tomado en cuenta: en este momento y desde hace más de un año, en el senado hay un proyecto denominado “Agujero Azul”, llevado adelante por las sociedades conservacionistas que espera su impulso en estos días. El mismo busca detener la pesca de arrastre en aguas internacionales, precisamente en un área del mar que están situadas frente a las costas de Chubut y Santa Cruz.

Sin duda al gobernador Vidal nadie le dijo que a este proyecto, la oposición de la provincia de Chubut, las asociaciones conservacionistas y ahora también el senado de la nación, no verán con buenos ojos ni aprobarán su aventura de comercializar con los chinos los recursos del mar a cualquier precio, como pretende hacerlo con este convenio de Santa Cruz con la empresa pirata china Hongdong Fisheries Co Ltd. (Agencia OPI Santa Cruz)