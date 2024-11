Hablar es gratis, pero no fácil. Daniel Álvarez habló mucho y como siempre, dijo poco y dejó en claro que el gobierno genera su propio relato sin apoyarse en la verdad

(Por: Rubén Lasagno) – En el marco del “Simposio sobre Emergencia” en Comandante Luis Piedra Buena, el jefe de Gabinete del gobierno provincial, Daniel Álvarez, habló con la prensa y según el órgano de comunicación del gobierno, entre otras cosas expresa que Álvarez destacó la importancia de cumplir con proyectos como las represas y fortalecer la gestión pública.

Dijo que agradece “la buena predisposición de todos los representantes del pueblo que han colaborado cuando hizo falta a través del estudio y de la aprobación de leyes que posibilitaron justamente el accionar rápido en el periodo invernal. Creo que por este año la agenda ya está cumplida. El Poder Legislativo ha dado una mano importante, el Ejecutivo”.

En realidad Álvarez no dice que el gobernador Vidal presionó en la Legislatura para obtener mayoría automática, que le permita aprobar a mano alzada cualquier cosa que envíe el Ejecutivo y para ello tuvo que “convencer” a los diputados de Perito Moreno y Los Antiguos, que pertenecían al FPV. Y es cierto que el Poder Legislativo “le dio una mano importante al Ejecutivo”. Diríamos que fue “fundamental” y no lo habrían logrado si no actuaban como lo hacía antes el kirchnerismo al que sucedieron con las mismas metodologías de “convencimiento” para lograr mayoría en la Cámara y aprobar cualquier cosa que quiera Vidal.

Álvarez dijo “el gobierno empezó a pagar los sueldos de los trabajadores el primer día hábil, eso hay que remarcarlo”, en realidad lo que el funcionario vende como una conquista es la obligación institucional del gobierno al que pertenece.

Sobre si el pago del aguinaldo está asegurado, el Jefe de Gabinete dijo ““se está trabajando, como se trabajó de igual manera para poder complementar, en el pago en tiempo y forma de los trabajadores de administración pública. Una cuestión que pasa desapercibida, pero que marca una buena administración por parte del gobierno. Y en el mismo camino estamos trabajando para el pago del medio aguinaldo”.

Álvarez en pocas palabras dijo que no tiene la menor idea si el aguinaldo está asegurado. De acuerdo a su respuesta, les cuesta mucho trabajo pagar el aguinaldo como esforzarse por pagar en tiempo y forma, cuando son acciones inherentes a la gestión y de obligatoriedad inexcusable. Remarcar esto como parte de “una buena administración”, es reducir la gestión a un mero manejo de fondos para pagar salarios y aguinaldos, que, de acuerdo al Jefe de Gabinete, aún no está asegurado en Santa Cruz, pues él dijo que “están trabajando en eso…”

Sobre los reclamos salariales que hacen los gremios estatales, Alvarez señaló “No se pueden hacer ofrecimientos que después no se cumplan”, eso mismo decía Alicia Kirchner ante el reclamo de los gremios durante sus dos mandatos. Y esto mismo criticaba Claudio Vidal en su campaña, señalando que esto era mentira y la provincia contaba con los fondos para mejorar el salario de los trabajadores.

Entre las cuestiones que necesita la provincia, Alvarez apuntó a “Un sistema de educación normal, que los chicos sepan de que empiezan el año y lo van a terminar, que van a aprender, que van a tener la posibilidad de salir de la escuela secundaria y poder encarar una tecnicatura, un oficio o una carrera universitaria con una base sólida, con una educación lógica como corresponde que tienen que tener para poder enfrentar su futuro. Pero repito, esto no lo hace una sola parte, esto lo hacemos entre todos”. Si así fuera, entonces el propio Jefe de Gabinete debería decirle al Gobernador que los maestros están bajo la línea de pobreza y no es manteniéndolos con sueldos miserables, que va a realzar la educación pública. También debería recordar Alvarez que Vidal en campaña prometió resolver este problema de raíz. Pero la realidad le demostró que mintió cuando prometió lo que no sabía si podría cumplir, o miente ahora.

Daniel Álvarez se refirió a la situación de la obra en las represas y al respecto dijo “hoy lo que estamos esperando es la decisión que tiene que ocurrir en los próximos días respecto de la firma de ampliación de la Adenda 12, que es una rúbrica necesaria por parte del Estado Nacional para la continuidad de las obras de represas”.

Estas palabras de Álvarez nos da la razón respecto a las Represas, de que es una decisión exclusivamente del gobierno nacional y la provincia no tiene nada que ver al respecto y por otro lado demuele el relato de Claudio Vidal respecto de su viaje a China con motivo de interceder en la obra.

Dice el larguísimo artículo de gobierno “Asimismo, el Jefe de Gabinete reconoció que la provincia desde todos sus organismos ha cumplimentado con todo lo solicitado “todos los estamentos que tienen que ver con este tema en particular, los ministerios de Energía y Minería, el de Producción ya han dado muestras de que se ha hecho absolutamente todo. Por ejemplo: la maquinaria de vialidad provincial para poner en condiciones las rutas. Todo lo que pueda dar la provincia para que esta obra arranque está listo. Ahora esperamos el gesto final por parte del Estado Nacional”. Si todo lo que puede hacer la provincia es acondicionar los caminos que llevan a las Represas, queda clarísimo que Santa Cruz no tiene absolutamente nada que ver con su reinicio, por lo tanto, sería bueno que abandonen ese relato que a todas luces resulta ser una ominosa mentira.

Finalmente y sobre el avance demorado de la obra de las represas sobre el río Santa Cruz, Álvarez dijo “…la fase final de su construcción, ya tendría que estar prácticamente próxima de inaugurarse. Si no se ha hecho, son cuestiones del pasado que ya no vale la pena traerlas a colación, pero es necesario que se concreten, que se terminen”, lo que dijo el jefe de Gabinete, Daniel Álvarez. es que a este gobierno no le importa si han robado, si la corrupción ha sido el principal motivo por el cual la obra lleva más de 12 años y menos de un 35% realizado. El típico “hay que mirar hacia adelante” de este tipo de gobierno, es típicos de aquellos que en campaña llegan con una actitud revisionista y crítica de lo que ha hecho el gobierno con el cual compiten por el poder y cuando llegan, firman la impunidad de sus antecesores.

Todo igual, nada cambió y Daniel Álvarez cree que puede hablar sin que nadie pueda analizar sus palabras y por el contrario, nuestra función, desde el periodismo, es despojar sus dichos de las falacias, las mentiras y las simulaciones. Despejado esos términos, de la larga nota que publicó la Agencia de Medios, de todo lo que dijo el jefe de Gabinete, no queda nada. (Agencia OPI Santa Cruz)