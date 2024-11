La llegada de Pedro Luxen a la Cámara tiene dos lecturas: cooptar el poder legislativo y prevenir una salida forzada del gobierno

(Por: Rubén Lasagno) – Hace tiempo existe en las redes sociales una operación tendiente a anunciar la llegada de Pedro Luxen a la Cámara de Diputados, con el fin de posicionar al Ejecutivo al pie de la presidencia del Cuerpo, especulando con la renuncia de Fabián Leguizamón, actual presidente de la Legislatura, por razones de salud.

Ha sido el propio Leguizamón quien se encargó de desmentir lo que denominó una operación de algún sector interesado en potenciar este rumor, como forma de desestabilizar su cargo y ponerlo en duda para el próximo año.

Más allá de lo que se diga y difunda en las redes sociales o en diarios abonados a la pauta provincial, lo cierto es que existe una pelea de fondo por el poder provincial y quien se ha puesto al frente para “ordenar la tropa” es Pedro Luxen, quien deja el Ministerio de Gobierno y desembarca con un equipo de comunicación, asesores y asistentes, a la legislatura, por cuanto entiende que es un ámbito de poder donde Vidal no tiene totalmente controlado a sus actores.

“En realidad no confían en Fabián (Leguizamón) – indicó la fuente a OPI – y creen que es necesario que Luxen, el único hombre de confianza que tiene el gobernador, aunque las cosas no estén del todo bien, esté allí para alinear la tropa en virtud de lo que se viene el próximo año y una serie de proyectos que tienen en agenda y buscan asegurarse el paso por las comisiones sin contratiempo y hoy eso no lo tienen, “todo es muy discutido”, remarcó la fuente.

Luxen llevaría consigo a la Cámara a Andrea Crippa y en estos momentos dentro de la legislatura hay mucha convulsión, mucho más aún, luego de las declaraciones públicas del Presidente de la Cámara de Diputados, Fabián Leguizamón.

“El gobierno no tiene gente propia ni norte – agregó nuestra fuente – tiene el propósito, a través de Luxen, de asegurarse la legislatura y su gente ya está en el edificio a pesar de todo el despelote que se armó ni bien los vieron aparecer”, señaló.

Últimamente en la Cámara, el FPV subdividió su bloque atomizando a la oposición que es minoría. Luxen va a tratar de interactuar con ellos e internamente ya se habla que habría un comando paralelo en la legislatura con el único fin de que el Vicegobernador no quede mucho tiempo en el cargo. Él públicamente, se encargó de destruir esa versión.

Otra de las fuentes consultadas admiten que Pedro Luxen es amigo de Vidal y a pesar de los cortocircuitos que han debilitado la relación (el último fue el allanamiento al ministro Gutierrez), admiten en el entorno de Luxen que entre diciembre y enero se advierten otros cambios en el gobierno y la acción preventiva que aplica el actual Ministro de Gobierno con su entrada en la Legislatura, es para evitar que su amigo gobernador, lo incluya entre los funcionarios técnicamente “agotados” en el primer año de gestión.

Luxen no disimula que camina por la vereda de enfrente de Leguizamón y fue el propio vicegobernador quien apuntó al Ministro al calificarlo como “muy amigo del kirchnerismo”, señalando en tono de sorna, que Luxen podrá hacer mucho como diputado, teniendo en cuenta la buena relación que tiene con los kirchneristas.

El Ministro de Gobierno de Santa Cruz Pedro Luxen junto a Máximo Kirchner –

De la misma manera el presidente de la Cámara no dudó en ratificar el acercamiento que tiene Luxen con el kirchnerismo, resaltando que para su asunción como diputado invitó al Intendente Pablo Grasso, a ex funcionarios K, a jueces amigos de Alicia Kirchner, lo cual lleva a pensar que Pedro Luxen viene a cooptar la legislatura, transformarse en “el hombre fuerte de Vidal” dentro de la Cámara y algunos prevén que se estaría probando el traje para diputado nacional y otros admiten que Luxen sueña con ser candidato a la gobernación en el año 2027.

Otra versión que corre hoy por los pasillos de la Legislatura provincial es que como Fabián Leguizamón tiene decidido no estar presente en la asunción de Luxen como diputado, tal vez por pedido expreso del propio Gobernador para no mostrar una división interna en el gobierno, Pedro Luxen no va a asumir ese día 28 de noviembre y se estaría convocando a una extraordinaria el día 27, pero en este caso, sin los invitados que inicialmente estaban previstos en la idea original. (Agencia OPI Santa Cruz)