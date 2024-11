Casación confirma condena a Cristina Kirchner, pero fallo no está firme

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta en la causa “Vialidad”. Sin embargo, el fallo aún no está firme y puede ser apelado mediante un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, para lo cual la defensa tiene un plazo de diez días hábiles a partir de hoy.

Este proceso implica que tanto Kirchner como otros exfuncionarios condenados no comenzarán a cumplir ninguna de las penas hasta que el fallo adquiera firmeza. La defensa de la ex presidenta podrá solicitar a la Corte Suprema una revisión, primero con un recurso extraordinario presentado ante la misma sala IV de Casación, y si esta lo rechaza, podrá elevar un recurso de queja directamente ante el máximo tribunal del país. La Corte no tiene un plazo determinado para resolver esta cuestión, lo que podría extender el proceso por un tiempo indeterminado.

Casación describió los actos investigados como “un plan criminal de inusitada envergadura”, en el que funcionarios públicos de diferentes niveles asignaron el 80 % de la obra pública vial en Santa Cruz a empresas de Lázaro Báez. “La maniobra”, se lee en la sentencia, “constituye uno de los hechos de corrupción más importante de la historia de nuestro país” y se llevó a cabo a través de una “alianza delictiva de funcionarios públicos”, subrayando la necesidad de juzgar estos actos conforme a compromisos internacionales en materia de lucha contra la corrupción.

Si la Corte no toma una decisión firme antes de las elecciones legislativas de 2025, Kirchner podría postularse para un cargo público, a menos que el Congreso sancione la ley de “Ficha limpia”, que impide la candidatura de personas condenadas por corrupción. Esta ley podría, en ese caso, limitar sus opciones de postulación en los próximos comicios. (Agencia OPI Santa Cruz)