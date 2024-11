Cristina Kirchner “cobró en noviembre $35.255.297” y eso es “una asignación graciable”

El titular de ANSES, Mariano De los Heros, aseguró este lunes que “sería oportuno derogar el artículo que establece la asignación vitalicia en favor de presidentes y ex vicepresidentes“, un beneficio que otorga un salario equivalente al de un ministro nacional. La declaración se produce luego de que el gobierno de Javier Milei oficializara la quita de estas asignaciones.

De los Heros reveló que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner percibió en noviembre un total de $35.255.297, aclarando que se trata de una “asignación graciable” y no de una jubilación o pensión. Dentro de esa cifra, $6.354.523 correspondieron a un suplemento por zona austral, justificado con un certificado de domicilio en Río Gallegos.

El funcionario detalló que lo percibido por la ex mandataria equivale a “139 jubilaciones mínimas, 388 Asignaciones Universales por Hijo o 21 jubilaciones máximas“. También señaló que el beneficio otorgado a Cristina Kirchner fue revocado tras su condena por delitos contra la administración pública en la causa Vialidad. “La existencia de un posible recurso extraordinario no menoscaba la existencia de una sentencia definitiva“, explicó.

En contraste, el beneficio vitalicio del fallecido ex presidente Carlos Menem no fue afectado, ya que “las causas penales se extinguen con la muerte“, según indicó De los Heros. También aclaró que Zulema Yoma, viuda de Menem, no se encuentra bajo ninguna cláusula de indignidad que justifique la revocación del derecho.

De los Heros comparó el caso con una donación: “Si alguien atenta contra un donante, existe lo que se llama la indignidad como causal de revocación. Aquí, la indignidad es haber sido condenada con un doble conforme y una sentencia definitiva“.

El titular de ANSES insistió en que estas asignaciones no son prestaciones previsionales ni derechos contributivos, una postura respaldada por antecedentes de la Corte Suprema. “Todo puede ser revisado judicialmente, pero lo que existía era un abuso de derecho“, afirmó, subrayando la necesidad de igualdad ante la ley.

Finalmente, De los Heros sostuvo que el país está atravesando un cambio cultural que impactará en las instituciones, incluida la Justicia, y afirmó: “Seamos todos iguales ante la ley“. (Agencia OPI Santa Cruz)