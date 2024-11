Milei y Xi Jinping ni se acordaron de las Represas. La verdad es muy distinta a las “interpretaciones voluntarista” de los interesados

Las fuentes del gobierno nacional, consultada por esta Agencia, en relación de la agenda que llevó el presidente Javier Mieli a G-20 y su encuentro con el líder chino Xi Jinping, dista mucho de lo que públicamente se ha manifestado en medios de la provincia, sobre la importancia que tuvo en ese encuentro protocolar, el tema de las Represas sobre el río Santa Cruz e inclusive, algún diario se animó a titular de una forma exagerada que luego, ya en la nota, el lector se encuentra con que no explica absolutamente nada sobre el tema y mucho menos que haya sido China la interesada en reflotarla.

La verdad es que las Represas Cóndor Cliff- La Barrancosa, no fue un tema prioritario en la conversación de ambos mandatarios; ni siquiera fue un tema que preocupa al presidente argentino, por cuanto, como lo expresamos en nuestro informe anterior, los canales de negociación por las Represas van por otro camino y no es precisamente Javier Milei, el más interesado en que la obra se continúe a costa de endeudamiento público.

“El presidente sabe que hay acuerdos bilaterales con china en materia de energía que no puede bajar ni desconocer, pero sí prorrogar”, le dijo a OPI un ex funcionario del área de Energía “pero de ahí a plantear la necesidad que la obra siga con un endeudamiento de más de 500 o 700 millones de dólares, cuando el gobierno está cerrando canillas para evitar precisamente endeudarse más?, no creo que por lo menos por ahora, eso sea posible”, señaló en relación con la Adenda que la UTE Represas Patagonia y el gobierno de Santa Cruz (entre otros) esperan con ansias y manos abiertas, que se apruebe en breve.

“Nunca fue parte puntual y específica de esta conservación entre Javier y XI, las represas sobre el río Santa Cruz; si hablaron de un plan para entrar en la generación de energía, productos agrícolos-ganaderos, la hidrovía que le interesa a los chinos y especialmente el litio, lo cual es de interés directo de china y especialmente teniendo en cuenta que somos uno de los mayores productores del mundo, pero lo que realmente le preocupó a los mandatarios, es equilibrar la balanza comercial, porque Argentina está más de un 50% por debajo de lo que importamos de ese país” detalló la fuente, como el aspecto más resaltado del breve encuentro entre los presidente, donde solo se intercambiaron ideas y generalidades, cuyo desarrollo y puesta en marcha quedará a cargo de los equipos técnicos, tanto argentinos como chinos de ambas cancillerías.

“El tema de las represas está atado a otras cuestiones, entre ellas un revisión de lo gastado, lo rendido y lo construído. Es algo que Milei le asignó a gente de confianza de Santiago Caputo como son Tristán Socas y Marcelo Corda que asumieron hace un poco más de un mes en Enarsa, con el objetivo de analizar las inversiones y mediar entre Gezhouba y la UTE que tienen muchos para explicar antes que el presidente decida endeudarse por 500 millones de dólares más” remarcó la fuente. Recordemos que como expresamos en un informe anterior, si se tiene en cuenta las deudas pendientes que se deben pagar, no menos de 300 millones de dólares de esos 500 no irían a inversión y solo unos 200 millones, aproximadamente, quedaría con posibilidades de volcarse a la obra, lo cual es mínimo, debido al atraso que llevan.

Las represas podrían entrar en un plan de desarrollo energético integral entre ambos países, pero a mediano y largo plazo. Hoy, según detallan quienes conocen del tema, las represas como unidad de negocios no le interesan a nadie porque se ha llevado el 70% del presupuesto inicial de 4.700 millones de dólares, su avance no supera el 30%, el dique en Cóndor Cliff arrojó fallas que puso en duda su continuidad y el proyecto necesita una inyección de fondos igual o superior a la realizada, para finalizar el complejo y ponerlo a producir, con un agravante: el kilovatio obtenido luego de este proceso de generación, resultará obsoleto y muy caro, comparándola con otras obras hidroeléctricas, de la misma potencia, en el mundo o con otras formas mucho más modernas de obtener energía más barata, con menos inversión y en mucho menos tiempo (Represas lleva 14 años).

Menos potencia, más obras, Kw más caro

Inicialmente (año 2012) el proyecto establecía una potencia de 1140 MW en Cóndor Cliff (la más cercana a El Calafate) y La Barrancosa de 600 MW. En 2016 se redujo la potencia de la primera central de 1140 MW a 950 MW y la segunda a 600 MW. Se dijo que la reformulación se debía a que el río Santa Cruz carecía de caudal suficiente para las 11 turbinas, una excusa bastante desafortunada por cuanto, se entiende, que una obra de esta magnitud, costo y características, debe estar presidida por estudios ambientales, técnicos, hídricos y geológicos serios y precisos.

Si bien ésta careció de todo eso, el problema fue otro, que OPI lo reveló un tiempo después y sucede que el terreno donde se levanta el dique Cóndor Cliff es inestable y poco consolidado y en aquel informe de investigación revelamos que se había producido un deslave en el cerro a cuyo pie se emplazaban las zapatas de cemento, donde se apoyaría el embalse.

Esto también es parte de la irresponsabilidad con la que se hicieron los estudios previos y el proyecto de factibilidad de la obra. Nada se hizo bien ¿Por qué no debería salir mal?.Hace más de un año adelantamos que el proyecto quedaría suspendido por varios factores, entre ellos, todos los nombrados en este informe y muchos más. Pero existe un oscuro mundo administrativo en Represas que está siendo investigado e impide su continuidad. Posiblemente, como dijimos al principio, el proyecto continúe en algún momento, pero bajo términos financieros y de controles, distintos a los que se manejó la UTE. Hoy, los anuncios son todo voluntarismo de parte de los interesados y la prensa pagada. La verdad dista de todo eso; la realidad siempre va por otro lado, indefectiblemente. (Agencia OPI Santa Cruz)