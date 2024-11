Alberto Fernández citado a indagatoria por violencia de género contra Fabiola Yañez

El juez federal Julián Ercolini citó al ex presidente Alberto Fernández a declarar en calidad de imputado el próximo 11 de diciembre en una causa por presunta violencia de género y coacción contra la ex primera dama, Fabiola Yañez. La decisión se fundamenta en “elementos de convicción suficientes” que justificarían la convocatoria para que Fernández ejerza su derecho a defensa.

Según lo dispuesto, el ex mandatario deberá comparecer a las 11 de la mañana en los Tribunales Federales de Retiro. La imputación incluye acusaciones de agresiones psicológicas y físicas continuadas hacia Yañez, así como la supuesta presión ejercida por Fernández para impedir que ella realizara una denuncia formal en junio de este año.

El origen de la causa se remonta al hallazgo de fotografías en el celular de María Cantero, ex secretaria privada de Fernández, durante otra investigación penal. En dichas imágenes, el rostro de Yañez aparecía con signos de moretones. Al ser contactada por el juzgado, la ex primera dama habría mencionado la presión recibida para no avanzar con acciones legales, lo que inicialmente condujo al archivo del caso. Sin embargo, este fue reabierto luego de que las imágenes se hicieran públicas y Yañez formalizara la denuncia el 6 de agosto pasado.

La resolución del juez Ercolini detalla un contexto de violencia de género que se habría extendido desde 2016 hasta mediados de 2024, caracterizado por “una relación asimétrica de poder” y reiterados episodios de maltrato psicológico. Según la imputación, Fernández habría ejercido un patrón de acoso, hostigamiento, controles, indiferencia, insultos y conductas que debilitaron la salud psíquica de Yañez, agravando su situación de vulnerabilidad.

Esta citación se suma a otra reciente emitida por el mismo magistrado, en la que Fernández debe declarar el 27 de noviembre por presuntas irregularidades en la contratación de pólizas de seguros en organismos públicos durante su gestión como presidente. (Agencia OPI Santa Cruz)