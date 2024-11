Cristina Kirchner reclama la restitución de su jubilación de privilegio ante la Anses

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó hoy un recurso de nulidad ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en reclamo por la eliminación de su jubilación de privilegio. La medida fue adoptada por el gobierno de Javier Milei, tras la ratificación de su condena a seis años de prisión en la causa conocida como Vialidad.

El recurso, presentado por su abogado Facundo Fernández Pastor, fue dirigido al titular de la Anses, Mariano De los Heros, y califica la resolución como un “error material” que, según argumenta, viola derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional y en leyes vigentes. Además, Fernández Pastor acusó al gobierno de actuar con “persecución, hostigamiento y partidismo“.

El subsecretario de Prensa de Presidencia, Javier Lanari, compartió la noticia en redes sociales y criticó duramente el pedido de la ex mandataria: “Oficial. Cristina pide que le devuelvan los 35 millones de pesos de su jubilación de privilegio. Le tocaron el órgano más sensible: su bolsillo. Sinvergüenza es poco“, escribió.

La defensa de Kirchner sostiene que, de acuerdo con la Ley N° 24.018, los ex presidentes y vicepresidentes tienen derecho a una asignación vitalicia como reconocimiento por su desempeño en el cargo. Además de la restitución de la jubilación, solicitaron la devolución de los haberes retenidos junto con los intereses acumulados.

El pasado 14 de noviembre, el gobierno de Milei anunció la decisión de eliminar los beneficios jubilatorios de los ex funcionarios condenados por corrupción, incluyendo a la ex presidenta y al ex vicepresidente Amado Boudou, quien cumple una pena de prisión domiciliaria por el caso Ciccone. (Agencia OPI Santa Cruz)