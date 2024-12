El Frente Sindical Santa Cruz desmintió al gobierno quien a través de medios pagos los involucra en un supuesto acuerdo para adherir al RIGI

El Frente Sindical Santa Cruz emitió un comunicado a la opinión pública donde desde el primer párrafo señalan que no han llegado a ningún acuerdo para adherir al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), aludiendo que es una información maliciosa replicada por algunos medios por pedido del bloque del Ser en la Cámara de Diputados.

Tras establecer que el Frente Sindical no responde a ningún partido político, señalan que los diputados del oficialismo abrieron la discusión sobre el RIGI el mismo día del tratamiento en la Legislatura, sin haberlos atendidos previamente, a pesar de los reiterados pedidos. Cuando el proyecto estaba definido, no pudo ser aprobado, solo y simplemente porque la diputada Barrientos los dejó en minoría y no precisamente, porque hubieran mostrado “apertura” y recurrido a la opinión de los gremios.

A raíz de esto, detalla el Frente, los tres bloques se comprometieron a trabajar conjuntamente en la generación de un nuevo proyecto de RIGI para atraer inversiones a la provincia.

La aclaración de los sindicatos intenta desmentir las versiones que impulsa el bloque de “Por Santa Cruz” y replican medios pautados, para confundir a la opinión pública y generar la idea que los gremios están interesados en apoyar el RIGI, cuando en realidad, sucede todo lo contrario. (Agencia OPI Santa Cruz)

