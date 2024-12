Axel Kicillof, Pablo Grasso y el pensamiento lateral

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – El pensamiento lateral es una herramienta usada por los creativos para buscar soluciones a los problemas complejos que se presentan, especialmente, en el ámbito empresario y del desarrollo.

En el país tenemos dos ejemplos claros y prácticos de la utilización de esa solución lógica a los problemas complejos. Ellos son Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires y Pablo Grasso, Intendente de Río Gallegos (Santa Cruz).

Ante la posible venta de Aerolíneas Argentinas a una empresa extranjera, por parte del gobierno nacional, el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof dijo que comprará acciones de la empresa aérea y convocó a gobernadores e intendentes a sumarse al “negocio” de sostener “la línea de bandera”.

El ex ministro de Economía de CFK no puede resolver la pobreza y la violencia en el conurbano bonaerense ¿y quiere ponerse al hombro una empresa aérea?. Suena raro si se mira el transporte bonaerense en estado calamitoso y caro que tiene la provincia, los trenes destruidos y los deficientes servicios que hay en zonas como la Matanza, Florencio Varela, José C Paz etc. ¿O tal vez para evitar ver ese 43% de pobreza del conurbano, Axel quiere sobrevolar bien alto con un Boeing de AA?.

Como no podía ser de otra manera, para un kirchnerista no hay nada mejor que otro kirchnerista e inmediatamente, quien se sumó a la iniciativa del hijo putativo de Cristina, fue el Intendente Pablo Grasso que hizo su aporte, proponiendo que los intendentes de todo el país contribuyan para sostener a la empresa.

El intendente de Río Gallegos Pablo Grasso – Foto: Prensa Municipalidad

“Es fundamental que los intendentes de todo el país se sumen a esta iniciativa para garantizar que Aerolíneas Argentinas siga siendo una herramienta estratégica al servicio de todos los argentinos“, dijo Grasso, que está pensando en todo, menos en aliviar la carga de tasas y contribuciones a los vecinos de la capital, mejorar la recolección de residuos, rendir cuenta de los gastos multimillonarios que hace, ni tampoco se preocupa en proveer de infraestructura a la ciudad que encaja perfectamente en la metáfora de “chacra asfaltada”.

Lo que fue AA y a lo que proponen volver

La iniciativa de Kicillof y a la cual adhiere Grasso, tiene una razón de ser: ellos son kirchnerismo puro al cual se le escurrió de las manos la beca estatal llamada Aerolíneas Argentinas, donde La Cámpora tenía la potestad y la caja, que le costaba a los argentinos algo así como 3 millones de dólares diarios.

La “aerolíneas de bandera” que con tanto patriotismo y devoción soberana “defiende” el kirchnerismo, tenía entre sus privilegios:

Sueldos por encima de cualquier escala salarial establecida.

Poseía a razón de 147 empleados por avión (Copa 71, Aeroméxico 79) y 32 pilotos por máquina

Traslado de pilotos y familias en remises después del verano (temporada alta).

Asiento de descanso en clase ejecutiva para vuelos a Europa.

Pasaje vacacional confirmado para pilotos, familiares directos y jubilados.

Inicio de horas de trabajo desde el traslado y no al momento de arribo a la terminal

Incentivos indiscriminados y arbitrarios sin estar atados al aumento de la productividad

Restricciones de programación de vuelos referidas a los horarios de descanso: si no había un piloto disponible, porque estaba en descanso, el vuelo se reprogramar; es decir, la pagaba el usuario.

Cupos de pasajes especiales para sindicatos y dirigentes políticos y sindicales (obviamente aliados K)

Explotación y manejo de la carga, las plataformas de embarque, mangas y escaners.

Eso solamente enumerando a grandes razgos los privilegios, sin mencionar el desguace de la compañía que posee aviones en leasing, tres fábricas distintas, aviones alquilados, los simuladores desmantelados o vendidos y un servicio técnico superpoblados de jefes donde las tragedias no han ocurrido más por intervención divina que humana.

Los pensadores

Entonces, ante la eventual venta de Aerolíneas Argentinas, donde según el relato K “perderíamos soberanía” (aunque al parece más que soberanía, ellos perderían plata), el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzado a ser el “referente” del peronismo/kirchnerismo que parece “pelearle” el poder a su madre política, pero es todo una mentira más de las acciones obvias que repiten sin cesar esta conocida especie de la politiquería nacional, apostó a “rescatar ese acervo nacional” que se le escapa al país con la venta apátrida y cipaya y se le ocurrió que a pesar del 43% de pobreza que tiene en su vasto territorio, el cual no puede gobernar, debía sumarse a patriada “Compremos AA, nosotros que podemos”.

Y Pablo Grasso, ni lerdo ni perezoso, que busca por todos los medios figurar, estar en los titulares y sumarse incondicionalmente a cualquier cosa que venga del extracto de kirchnerismo recluido en Buenos Aires, salió a sumarse a esta “gesta” de simuladores que, como dijimos al principio de la nota, usan el pensamiento lateral, para encontrar las soluciones a los grande problemas del país.

Gracias a estos dos genios del pensamiento político, el futuro del país, con Axel, (Cristina, Máximo y Massa, agregados por ósmosis) y de Santa Cruz con Pablo Grasso, está asegurado.

La creatividad de estos refundadores (y también refundidores) de todo lo que tocan y administran, es apabullante y si seguimos por este camino y con ésta gente, no tengo dudas de lo que nos depara el destino. (Agencia OPI Santa Cruz)