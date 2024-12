Se cumplen todos los adelantos políticos: Luxen a la Cámara (próximo golpe político), RIGI aprobado sin cambios y petroleros garantizando la seguridad de la Cámara

- Publicidad -

No está bueno ser autorreferencial, pero en una provincia donde no hay un solo medio que diga, denuncie, investigue, haga análisis político, informe seriamente, hable con libertad política y sindical y no juegue sin favorecer a uno de los bandos, sin duda el periodismo con libertad que hacemos desde OPI Santa Cruz, se ve revalorizado.

En un informe del día 12 de noviembre 2024 adelantamos la llegada del kirchnerista Pedro Luxen a la Cámara de Diputados que estaba demorada por los problemas internos dentro del gobierno. El 17 de noviembre 2024, informamos que luego de fuertes discusiones y peleas en el triángulo Vidal-Luxen-Leguizamón, las aguas se “habían tranquilizado” por orden expresa del Gobernador, logrando que el Presidente de la Cámara de Diputados bajara los decibeles y las gruesas acusaciones contra Pedro Luxen, pasando a una promesas de “trabajar codo a codo”; Luxen, en cambio, cargó la familia y se fue al norte del país.

Pero como nada es para siempre, Luxen cumpliendo el mandato del plan trazado, volvió a Santa Cruz a jurar como diputado y acomodar su butaca para la arremetida política del año que viene, dado que el propio Vidal desconfía de la lealtad de Leguizamón y la entrada de su hombre de confianza en la legislatura, le va a permitir tener “ojos y oídos” en el parlamento.

En al menos tres informes, detallamos cómo se gestó, cómo se trataría, por qué fracasó la aprobación inicial del RIGI y adelantamos con los argumentos suficientes, su aprobación sin cambios, tal la orden del propio Gobernador, quien se enfureció ante el fracaso de la sesión pasada, donde la diputada Barrientos le restó sus manos, cuestión que hoy ya no sucederá.

Les señalamos con suficientes antelación a los sindicatos, el engaño al que eran sometidos por el gobierno y los diputados de “Por Santa Cruz”, a la vez que detallamos con argumentos puntuales que no iban a ser escuchados, les iban a mentir y finalmente, el RIGI se aprobaría por el Artículo 64; es decir, como lo mandó el presidente Milei.

Y también le adelantamos que el Sindicato de Petroleros Privados de Santa Cruz, por decisión de Claudio Vidal, gobernador y Rafael Guanchenen, hoy Secretario General (pero futuro candidato a diputado del SER), están decididos a oficiar de guardia pretoriana alrededor de la Legislatura, para evitar el ingreso de los gremios al recinto.

Huelgan las manifestaciones del propio petrolero en redes sociales, respecto del apoyo a Vidal y al RIGI y las denuncias de petroleros desocupados que arrean con promesas de trabajo, si suben en los colectivos que están dispuestos desde el inicio de semana para transportarlos desde zona norte.

En el discurso del gobernador Claudio Vidal (lo cual será materia de análisis posterior), el mandatario hizo alusión a un “cambio cultural” en la forma de hacer política. La evidencia, dice que no. Es la misma corrupción, la misma metodología e iguales mentiras. Nada ha cambiado, solo los nombres. (Agencia OPI Santa Cruz)