Javier Milei no descarta designar jueces de la Corte Suprema por decreto

El presidente Javier Milei advirtió hoy que, si el Senado no define las designaciones de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema de Justicia, podría avanzar con su nombramiento mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

En declaraciones radiales, Milei afirmó que su intención es que las designaciones se aprueben a través del Senado. Sin embargo, sostuvo que si la Cámara Alta no resuelve la cuestión, recurrirá a un decreto como medida transitoria, a la espera de que el Congreso posteriormente convalide o rechace la decisión.

“Si yo lo puedo sacar como pedí, por el Senado, lo saco por el Senado. Si me aparece la demanda y el Senado no me resuelve, lo tengo que resolver“, explicó el mandatario. Además, señaló que el Congreso retomará sus sesiones ordinarias en marzo, lo que abriría la posibilidad de tratar nuevamente las designaciones.

La postura de Milei está en línea con las declaraciones del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien a fines de noviembre admitió la preocupación del Ejecutivo por la conformación de la Corte Suprema. En esa oportunidad, Francos tampoco descartó recurrir a un DNU si la oposición bloquea los nombramientos en el Senado.

La Corte Suprema de Justicia enfrenta una vacante crítica con la necesidad de completar sus integrantes, lo que genera tensiones entre el oficialismo y la oposición respecto al proceso de selección y aprobación de los jueces. (Agencia OPI Santa Cruz)