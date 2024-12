Pareja del gendarme detenido en Venezuela denuncia injusticia y pide su liberación

- Publicidad -

María Alexandra Gómez, pareja del cabo primero de Gendarmería Nacional, Nahuel Agustín Gallo, detenido en Venezuela, expresó su angustia y desesperación ante la falta de información sobre el paradero y la situación de su esposo. Gallo fue detenido por las autoridades venezolanas mientras cruzaba la frontera desde Colombia y es acusado de espionaje, una acusación que su familia niega categóricamente.

En diálogo con Radio Rivadavia, Gómez manifestó que la familia está atravesando una “pesadilla“. “No sabemos dónde está ni en qué condiciones se encuentra. No he tenido ningún contacto con Nahuel desde el domingo que fue detenido. Es desgarrador no tener respuestas”, afirmó.

Gallo, oriundo de Catamarca y destinado en Mendoza, viajó a Venezuela durante sus vacaciones para reunirse con Gómez, su pareja de cinco años, y con su hijo Víctor, de casi dos años, quienes se encontraban en el país caribeño desde hace meses cuidando a la madre de Gómez.

La mujer, de nacionalidad venezolana, expresó que jamás imaginaron enfrentar una situación como esta. “Le decía que tenía que conocer Venezuela, que las playas son hermosas. Lamento mucho que sea mi país el que le esté haciendo esto“, comentó entre lágrimas.

Gómez destacó que Gallo es un hombre trabajador y ajeno a cualquier actividad política. “Somos apolíticos. Nahuel no estaba en una misión de paz ni en ninguna tarea oficial. Compramos los pasajes con mucho esfuerzo para pasar las fiestas en familia. Es un padre amoroso y un esposo increíble. Lo que está sucediendo es completamente injusto”, sostuvo.

La familia cree, según fuentes extraoficiales, que Gallo está detenido en Caracas, pero hasta ahora no han recibido confirmación oficial. Gómez explicó que está en contacto con la Cancillería argentina, encabezada por Gerardo Werthein, que está trabajando para resolver la situación.

“Nuestra idea era pasar las fiestas aquí y regresar a Mendoza el 30 de diciembre. Tenemos los boletos de vuelta. Solo queremos que esta pesadilla termine y podamos regresar a casa con nuestro hijo”, concluyó. (Agencia OPI Santa Cruz)