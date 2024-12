Villarruel desafía a usuarios en redes sociales a publicar supuestos “carpetazos” en su contra

- Publicidad -

La vicepresidenta Victoria Villarruel respondió con firmeza a mensajes críticos recibidos en redes sociales, en los que se insinuaba la existencia de supuestos “carpetazos” en su contra. La funcionaria utilizó su cuenta oficial en X para exigir la publicación de dicha información, asegurando que, de concretarse, iniciará acciones legales contra quienes la difamaron y promovieron investigaciones indebidas.

El intercambio comenzó luego de un mensaje publicado por Villarruel el domingo, donde afirmó su compromiso de “quedarse” en el Gobierno, haciendo alusión a su trayectoria desde su fundación. En respuesta, el usuario @ASB2509, identificado como Aie Sarubbi Benitez y presentado como abogado de la Universidad de Buenos Aires, insinuó la existencia de información comprometedora al afirmar: “Victoria absoluta de las fuerzas del cielo. Y ni siquiera hicieron falta los dos carpetazos“.

Villarruel reaccionó rápidamente, solicitándole al usuario que revelara la información a la que hacía referencia: “Por favor, publicá los dos carpetazos, estoy ansiosa por saber en qué hacen inteligencia sobre mí y mi familia. Voy a estar esperando la difusión de eso para hacer las correspondientes acciones legales, entre ellas, contra vos que fogoneás hacer inteligencia sobre los ciudadanos“, enfatizó.

Otro usuario, bajo el seudónimo “Tensz Neumann“, comentó que inicialmente simpatizaba con Villarruel, pero que su percepción había cambiado debido a “varias decepciones”. En su respuesta, la vicepresidenta se mostró contundente: “No me vengas con la casta y el círculo rojo cuando soy una ciudadana común que se comporta con decencia. Proyectan en mí lo que piensan de los políticos y yo no me rompí el alma toda la vida para que me relacionen con lo que destrozó este país. Así que circulá“. (Agencia OPI Santa Cruz)