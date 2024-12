Arroyo Salgado pide la extradición de Kueider desde Paraguay por enriquecimiento ilícito

- Publicidad -

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, envió este martes un exhorto a Paraguay solicitando la extradición del ex senador Edgardo Kueider y de su secretaria Iara Costa, ambos acusados en una causa por enriquecimiento ilícito. La medida busca que los imputados sean trasladados a Argentina para prestar declaración indagatoria en el marco de una investigación que también los vincula a maniobras de lavado de activos y otros delitos.

El pedido, cursado a través de la Cancillería argentina, incluye el reclamo de que ambos sean trasladados bajo detención. Asimismo, la magistrada solicitó a sus pares paraguayos una serie de medidas de prueba, como el secuestro de teléfonos celulares, computadoras y dispositivos electrónicos que Kueider y Costa llevaban al momento de ser detenidos con 211.000 dólares sin declarar en su intento de cruzar la frontera.

Arroyo Salgado también ordenó el allanamiento del departamento donde los imputados cumplen arresto domiciliario en Asunción, con el objetivo de localizar elementos que puedan ser relevantes para la causa.

- Publicidad -

El ex senador Kueider, recientemente expulsado del Congreso Nacional, es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y la propiedad de tres departamentos en Concordia, que estarían registrados a nombre de la sociedad “Betuil SA“, de la cual sería accionista y director. La investigación señala que los ingresos del ex legislador no justificarían la adquisición de estos bienes.

Además, Kueider enfrenta acusaciones por cohecho, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles y lavado de activos. Según documentación incorporada al expediente, entre 2017 y 2019, mientras representaba al Estado en la empresa provincial de energía ENERSA, habría participado en una red de sobornos para beneficiar a empresas privadas como Securitas, que se habrían adjudicado contratos a cambio de pagos indebidos.

La jueza unificó esta causa con otra investigación llevada adelante por la fiscalía de San Isidro, que también incluye el rol de Guinsel Costa en el pago de expensas de los inmuebles vinculados a Kueider.

El ex senador, sin fueros parlamentarios, presentó un recurso de amparo para intentar revertir su expulsión, pero hasta el momento no ha obtenido una resolución favorable en el fuero contencioso administrativo federal. (Agencia OPI Santa Cruz)