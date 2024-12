La otra mentira: el Fondo UNIRSE, corrupción que enriquece a pocos, justificándose en un supuesto derrame de beneficios sociales

- Publicidad -

Continuando con la saga de tres informes, donde en los dos primeros expusimos el relato “progresista” que rodearon a las concesiones de YPF en Santa Cruz o las últimas declaraciones del gobierno provincial alrededor de los grandes beneficios del RIGI, para contrarrestar las críticas contrarias a su implementación, hoy vamos a realizar una simple autopsia a otro gran curro oficial: el fondo UNIRSE.

¿Unirse a qué?

En el año 2016 la gobernadora Alicia Kirchner decidió crear un Fideicomiso (figura tan proclive a ser utilizada por el kirchnerismo), para centralizar el control de los aportes mineros de empresas extractivas que explotan en la provincia, hacían en ese momento de manera “dispersa” y de la cual “se favorecían” algunos intendentes de manera personal y particular, por fuera del circuito “legal” y control del gobierno provincial, lo cual hemos relatado en varios informes. Hasta aquí la verdad de esta invención K.

El relato ubica al Fondo UNIRSE como un fideicomiso con el objetivo de financiar proyectos y programas de inversión social, de salud, obras, adquisición de bienes, proyectos productivos y de inversión tecnológica. La finalidad, a priori, es contribuir al desarrollo sostenible de la provincia.

La entonces Gobernadora hizo un acuerdo con las empresas Oro Plata SA, Minera Santa Cruz SA y Cerro Vanguardia SA, enmarcado el mismo en lo que denominaron “Políticas de Responsabilidad Social Empresaria” y cuyos aportantes son Cerro Vanguardia, Newmont Cerro Negro, Cerro Negro, Estelares Resources, Yamana Gold y MInera Santa Cruz.

El Fondo UNIRSE posee un Consejo administrador presidido por un representante del Ministerio de Economía de la provincia, otro del Ministerio de la Producción, un integrante del Ministerio de Salud y otro del Ministerio de Trabajo. Entre todos ellos deciden inversiones, obras, proyectos a realizar, inversiones y todo tipo de compras, firmas de contratos y acuerdos que se haga sobre esos fondos.

El “verso” oficial

Como todo nicho donde el dinero, los fondos públicos o privados caen en control de unos pocos y para fines casi nunca claros ni transparentes, la campaña previa de “presentación” que hizo la ex Gobernadora del Fondo UNIRSE estuvo rodeado de tres falacias discursivas claves, como estos tres puntos que incluían aquellas promesas iniciales:

El mejoramiento y acceso a la salud pública, la educación e integración social, especialmente de la población más vulnerable.

Afianzar el cuidado y fortalecimiento de los espacios públicos, el desarrollo socio-comunitario desde el fortalecimiento de la identidad local.

Propiciar la participación y consolidación de las redes comunitarias y expansión social de prevención, integración y promoción de la salud y el ambiente saludable.

La realidad

El Fondo UNIRSE ha manejado desde su creación miles de millones de pesos sin control, más que la buena fe depositada en el gobierno provincial, que a la luz de los acontecimientos, no es mucha.

En teoría ese Fondo Fiduciario debería tener un control semestral por parte de la Cámara de Diputados pero no se conoce algún informe al respecto y ni siquiera del tratamiento que le hayan dado desde el oficialismo.

Mucha plata, ningún control, algunas manos

En el año 2016 y de acuerdo a los datos oficiales, el Fondo UNIRSE recaudó la suma de U$S 4.923.531,00. En el año 2017 U$S 6.659.781,00; en el 2018 recaudó U$S 10.711.447,00; en el año 2019 sumó U$S 29.243.184,00; en 2020 recaudó U$S 19.247.792,00; en el año 2021 la suma fue de U$S 24.199.156,00; en el 2022 recaudó U$S 33.619.890,00 y en el año 2023, el último registro oficial fue de U$S 26.465.355,00. A eso se le debe sumar unos 57 millones de pesos que sumó el gobierno nacional.

Es decir que en ocho años el Fondo UNIRSE manejó la nada despreciable cifra de U$S 155.070.137,00 (más de ciento cincuenta y cinco millones de dólares) y de acuerdo a fuentes propias en distintas localidades del interior, está corroborado que muchos de estos fondos los intendentes los han usado para bajar el rojo de sus cuentas. Este es el caso de los municipios de la cuenca carbonífera.

La ex gobernadora Alicia Kirchner armó un prolijo folleto explicativo de cómo se invirtió el Fondo Unirse en los años de su gestión y con ilustraciones a todo color y mucho discurso populista, el producido de esos aportes mineros parecen haber sido el sustento de la mayor cantidad de políticas públicas en sus dos mandatos, sin embargo, en la realidad nada de eso se ve reflejado.

Paradójicamente, muchas de las obras que el Gobernador Claudio Vidal ha dicho que va a terminar su gestión en zona norte como el gasoducto o el interconectado, en el librito que imprimió Alicia Kirchner, ya figuran terminadas.

En cuanto a la Cámara de Diputados, quienes según el estatuto fundacional de UNIRSE iba a tener la tarea de controlar y analizar dos veces al año, el destino de los fondos del Fideicomiso, nunca realizó ninguna acción en ese sentido ni se armó ninguna comisión con dicha finalidad.

Con estos tres informes que hicimos (YPF, RIGI, UNIRSE) quedó demostrado que hay un factor común: el discurso falaz, el relato social armado, las promesas de inversión y desarrollo, la falta de control de rendición y la incomprobable relación que existe entre todo aquello sobre lo cual se sustentaron los fundamentos de su implementación y la realidad de lo ocurrido en el tiempo con los resultados obtenidos. (Agencia OPI Santa Cruz)