Fabiola Yañez “Alberto Fernández podrá recusar jueces, pero no las imágenes con sus amantes en Casa Rosada”

La ex primera dama, Fabiola Yañez, realizó fuertes declaraciones en contra del expresidente Alberto Fernández, acusándolo de ejercer violencia psicológica contra su hijo Francisco y de mantener conductas impropias durante su mandato. Las afirmaciones de Yañez se dieron a conocer previo a que Fernández comparezca ante la Justicia para justificar su pedido de recusación del juez Julián Ercolini en el marco de una causa por violencia de género.

En una entrevista con Ok Diario, Yañez aseguró: “Alberto Fernández podrá recusar jueces, pero no las imágenes con sus amantes en Casa Rosada“, refiriéndose a un video del exmandatario junto a Tamara Pettinato en el despacho presidencial, fechado en enero de 2022. Según la ex primera dama, estas imágenes muestran una conversación de tono íntimo, que desató polémica en su momento.

Además, Yañez señaló a Cecilia del Milagro Hermoso, quien pasó de manejar las redes sociales de Dylan, el perro de Fernández, a ocupar un alto cargo en el Gobierno sin las credenciales necesarias. “Hermoso fue ascendida a directora general de Comunicación Digital con un sueldo exorbitante, lo que claramente estuvo vinculado a una relación personal con él“, afirmó.

En cuanto a la relación de Fernández con su hijo Francisco, Yañez denunció exigencias desproporcionadas por parte del expresidente, como videollamadas prolongadas que el niño, de dos años y medio, no puede sostener. “Estas exigencias, sumadas a su actitud hostil, han hecho que Francisco no quiera hablar con él. Presentamos una denuncia luego de meses de consultas con psicólogos, porque esto afecta emocionalmente al niño“, explicó.

Asimismo, Yañez destacó que Fernández envía mensajes insistentes y repetitivos sobre la interacción con Francisco, lo que describió como una forma de violencia psicológica que revive el maltrato que ella misma sufrió anteriormente.

Por otro lado, la ex primera dama volvió a referirse a la controvertida fiesta en la Quinta de Olivos durante la cuarentena, disculpándose nuevamente con los argentinos, pero revelando que fue Fernández quien ordenó la celebración y permaneció en ella “desde el primer momento hasta el último“, desmintiendo la versión oficial que la señalaba como única responsable. (Agencia OPI Santa Cruz)