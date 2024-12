Reyes, Milei, “los héroes”, radicales con peluca y un relato insulso, pour la gallery, incompleto y sin ninguna precisión

- Publicidad -

Javier Milei llamó a reunión al bloque de la UCR, incluyendo a Rodrigo De Loredo, como una jugada política más para mojarle la oreja a su enemigo interno, Mauricio Macri, a quien luego acude para pedirle las manos en el Congreso.

Y allí apareció la diputada nacional Roxana Reyes, quien transmitió a medios provinciales aquella vivencia pero “vendiéndola” casi como una reunión individual y personal con el presidente; sin embargo, cuando uno lee lo transcripto en el diario La Opinión Austral, encuentra algunas inconsistencias entre la forma en que se presenta la noticia y lo que la legisladora dice que le dijo a Milei.

El título del medio gráfico dice “Roxana Reyes se reunió con Milei” pero en la bajada, aclara que fue en el marco de una reunión con el bloque de la UCR.

Luego hace mención a expresiones de la diputada en redes sociales y expone que “pudo dialogar con el mandatario sobre los temas pendientes y repasaron la agenda de prioridades ante los profundos cambios que vive el país”; sintéticamente: nada. No habiendo especificación de los temas tratados (si los hubo), definiciones, respuestas de parte del presidente y expectativas, lo que allí dice la diputada no sirve para nada; no informa, solo cumple con la condición mínima de expresar que estuvo allí.

Sin embargo, Reyes, que de la falacia política (hablar mucho y decir poco) sabe mucho, agregó (según el diario) “Le planteé la importancia de garantizar la continuidad de la obra de las represas”, una frase ideal para mostrar la conexión personal que la diputada mantiene con la provincia que la puso ahí; pero nada de esto sirve porque si le preguntáramos a Reyes ¿Y qué le dijo Milei? (grillitos….), no sabría qué contestar porque es evidente que nunca tuvieron un diálogo franco o personal; ella solo expuso.

Si Milei no le respondió a ese planteo tan importante y cuya respuesta espera gran parte de la provincia, no sirve lo que dice Reyes, o al menos solo sirve para ella, a fin de poner en la opinión pública la idea de que está allí peleando por los intereses de los santacruceños, aunque dudo que mucha gente que la votó en su momento, haya estado de acuerdo con el levantamiento de las manos para aprobar de las controvertidas leyes Bases, RIGI, Ficha Limpia, proyectos y decisiones que tomó el presidente en contra de los jubilados, los trabajadores y la franja social de menores recursos que hoy ni siquiera pueden comprar sus medicamentos con beneficios y han sido parte de la votación de “los héroes” que también respondieron a sus vetos.

Es decir que, o el medio miente o engaña con su título, o lo hace la diputada nacional, al decir que “se reunió con Milei”; en todo caso estuvo reunida junto con otros pares en una amplia mesa donde todos expusieron, entre ellos, la propia Reyes.

Si realmente hubiera hablado con el presidente, hoy estaría transmitiendo la respuesta que éste le habría dado a su inquietud; y no es precisamente lo que ha sucedido en esta reunión que la diputada nacional de la UCR, ha publicitado como un gran logro que evidentemente, no ha sido gratificado con ninguna respuesta de parte del presidente Milei. (Agencia OPI Santa Cruz)