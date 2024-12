Murió Jorge Lanata, el periodista que puso en jaque al kirchnerismo y al periodismo en revisión

- Publicidad -

Murió Jorge Lanata, un periodista. Un hombre imperfecto, con muchos conflictos personales y de salud, un gran escritor (simple y claro), un creador del diario rupturista que en ese momento fue Página 12, un investigador con todas las luces y un divulgador de las cuestiones políticas, especialmente de la política under, la que no se ve y de la que nadie habla.

En OPI tuvimos la oportunidad de trabajar con él, traerlo a la provincia en el año 2007, cuando arreciaban los conflictos sociales y llegó para hacer su programa de radio a Río Gallegos con la esperanza de darle micrófono a la gente, para que se pudieran expresar libremente, en relación a los hechos que dominaban la escena política provincial, en ese momento y desde hacía muchos años, en manos del kirchnerismo.

“Nunca más vuelvo a Río Gallegos a tratar de despertar a la gente, porque está claro que no quieren cambiar”, me lo dijo cuando en las primeras elecciones a la gobernación, en Santa Cruz volvió a ganar el kirchnerismo. Estuvo en otras oportunidades en Río Gallegos y en El Calafate, pero nunca más hizo un vivo desde Santa Cruz.

Contra la opinión de quienes se han visto perjudicados con sus investigaciones, sus notas y sus denuncias públicas, será un faro para quienes abrazan la profesión de periodista. Hombre clave en desanudar el entramado de la corrupción política, crítico y antipoder, se impuso con un estilo controvertido, directo, claro y reducido a datos y pruebas documentales.

Su vida no fue fácil, por el contrario estuvo atravesado de duras pruebas como la enfermedad de su madre, haber conocido a su padre ya de grande, pasar por el consumo de drogas, estar al borde del suicidio, padecer obesidad mórbida, con grandes problemas de salud, varios proyectos periodísticos fracasados y otros éxitos arrolladores, fue figura en el periodismo internacional y documentalista de CNN y en Turner Internacional, cosechó amores y odios, pero en general, quienes han trabajado con “el gordo” lo recuerdan como un tipo laburador, que daba libertad y era un creativo nato.

Hoy no quedan muchos con este perfil en el periodismo argentino. Entre los “ensobrados” de Milei y los “cabeza de termo” del kirchnerismo, no quedan rezagos de estos impulsores del periodismo de verdad, ya sea en gráfica, donde se destacó, como en radio y televisión.

No hay mucho más para decir, todo está dicho. Fue un hombre con defectos y virtudes. La muerte no hace más bueno ni malo a nadie. En este caso, los recuerdos de quienes lo rodearon, es el legado más valioso que dejó el gordo que tenía mucho para dar y se fue con solo 64 años, sin poder ver en toda su amplitud la obra magnífica como formador de periodistas que dejó y ojalá no olviden, en su escencia, las nuevas generaciones. (Agencia OPI Santa Cruz)