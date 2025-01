Milei solicita a la Justicia retirar la custodia de Fabiola Yañez en España

- Publicidad -

El gobierno de Javier Milei elevó un pedido formal a la Justicia para que se evalúe la suspensión de la custodia asignada a la ex primera dama Fabiola Yañez, quien actualmente reside en España. El presidente argumentó que los recursos del Estado no deben destinarse a beneficios personales de quienes, según él, no ejercieron su rol con austeridad.

A través de su cuenta en X, Milei afirmó haber instruido a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para presentar un informe que respalde esta solicitud. “Seguro que la Justicia evaluará este pedido positivamente. Los impuestos de los ciudadanos son para mejorar la vida de la población, no para privilegios de quienes no llevaron con austeridad la investidura“, expresó. En respuesta, Bullrich confirmó que el informe se está elaborando y será enviado de inmediato a la Justicia.

La controversia por la custodia de Yañez se intensificó tras la difusión de imágenes que la muestran cenando en un exclusivo restaurante madrileño, donde celebró el Año Nuevo junto a un hombre que sería su nueva pareja, acompañada por agentes de seguridad costeados por el Estado argentino. Según el gobierno, el mantenimiento de esta custodia implica un gasto mensual de 36.000 dólares.



La Libertad Avanza, el partido liderado por Milei, también presentó un proyecto legislativo para eliminar las custodias de exmandatarios y sus familiares en el exterior. La iniciativa, impulsada por la diputada Marcela Pagano, apunta a modificar el Decreto 735/2023, firmado por el expresidente Alberto Fernández poco antes de concluir su mandato. Este decreto había establecido los lineamientos actuales sobre la protección de exfuncionarios fuera del país. (Agencia OPI Santa Cruz)