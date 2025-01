Patricia Bullrich exige al PRO definirse como oficialismo u oposición

- Publicidad -

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, instó al PRO a definir su postura política en un año electoral crucial, marcado por tensiones entre el partido liderado por Mauricio Macri y La Libertad Avanza (LLA). “Se tienen que definir, o son oficialismo o son oposición“, afirmó Bullrich en un mensaje directo que expone las divisiones internas del espacio político.

En sus declaraciones, la funcionaria del gobierno de Javier Milei defendió las medidas implementadas en 2024, diferenciándolas de las políticas llevadas adelante por la administración de Macri entre 2015 y 2019. Bullrich señaló que las transformaciones actuales no podían realizarse de manera gradual, justificando el enfoque de “shock” como único camino para corregir las distorsiones económicas del país.

“La Argentina no podía salir de otra manera, no era gradual, era por shock. Se hizo una corrección muy de fondo en cómo se organiza una sociedad para que no sea una riqueza de que unos le sacan a otros. Es tan profundo el cambio que ahora lo que va a venir será todo mejor“, sostuvo la ministra.

Bullrich no descartó un acuerdo electoral con el PRO, pero aclaró que solo será posible con aquellos que “quieran apoyar el cambio“. La funcionaria destacó que las alianzas deben basarse en una convicción compartida sobre el rumbo político y no en cálculos electorales.

En otro momento de su intervención, se refirió a la relación entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, calificando las diferencias como “una pelea política, no personal“. Según Bullrich, la falta de cohesión entre ambos ha debilitado el rol del oficialismo en el Senado.

Criticó además las declaraciones recientes de Villarruel sobre su salario, cuestionando su coherencia respecto a las políticas de austeridad promovidas por el Ejecutivo. “Si un día congelás el salario y al otro día decís que ganás chirolas, no lo hacés por convicción. Todos vivimos del sueldo del Estado, y aunque el salario sea bajo, se está recuperando. Debemos dar el ejemplo“, sentenció Bullrich. (Agencia OPI Santa Cruz)