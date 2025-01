Un niño electrocutado en la Plaza San Martín de Río Gallegos y el intendente que no puede culpar a nadie porque hace cinco años que está en el municipio

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – En la noche del día 6 de enero un niño de 10 años se electrocutó mientras jugaba en la Plaza San Martín, en Río Gallegos, aparentemente al haber hecho contacto con un poste de luz que son de hierro y pertenece a las luminarias del espacio público.

El menor fue encontrado con la madre en el piso, llevado de urgencia al hospital y los estudios dieron positivo con los síntomas de electrocución e inmediatamente fue puesto en terapia intensiva.

El intendente Pablo Grasso, rápidamente, envió las autoridades municipales a contactar a la familia y “ponerse a su disposición”, hecho que corresponde en estos casos donde el único responsable de ese espacio público es la propia municipalidad.

Ninguna de las autoridades del municipio ha podido deslindar responsabilidades en este hecho, como harían si ese espacio no hubiera estado bajo su jurisdicción y/o si la plaza, en vez de haber sido remodelada por la gestión de Grasso, los trabajos provinieran de una gestión anterior que no fuera de su propio signo político.

Pablo Grasso, Intendente de Río Gallegos – Foto:

Pero fue él mismo, el Intendente Pablo Grasso, quien invirtió mucho dinero en esa reconstrucción de la plaza y por lo tanto, que una de las columnas de alumbrado (son tres según SPSE) haya tenido electricidad y puesto en peligro la vida de este niño y la de otros chicos que juegan diariamente allí, es una irresponsabilidad que debería ser investigada seriamente (no como se supone que se está haciendo) y los concejales de la ciudad tendrían que pedir informes y hacer las denuncias penales respectivas.

El silencio, no es salud

Por otro lado, el jefe comunal, tan afecto a realizar “obras infantiles” como el parque de agua, la mini-ciudad para niños, la plaza de los dinosaurios, etc, no solo no rinde los fondos que usa para hacer esas inversiones, sino que no se conocen los estudios técnicos y controles de seguridad de esas obras, aún cuando se trata de lugares donde se exponen a los chicos en juegos y entretenimientos, como sucede en la plaza céntrica. Estamos de acuerdo que tampoco, nadie pregunta.

Un niño electrocutado en la Plaza San Martín de Río Gallegos y el intendente que no puede culpar a nadie porque hace cinco años que está en el municipio

El Intendente Grasso que tanto ha personalizado su gestión, anteponiéndole una “G” a los carteles con las obras que hace en la ciudad, tendría que hablar por los medios pautados, esos mismos que se apuran a resaltar “la buena disposición del municipio, señalando que su administración se puso a disposición de la familia” (¿Qué otra cosa podrían hacer?), también hizo esto de dejar electrificada al menos tres columnas de alumbrado en la plaza San Martín, como lo corroboró la empresa Servicios Públicos.

A pesar de la gravedad que implica este hecho que podría haber terminado con la vida de un niño, no existe una reacción pública y política (especialmente de parte del Concejo Deliberante) que cuestione, exija, pida explicaciones e impute al intendente por la acción inadecuada de funcionarios que han fallado en las tareas de control y el/las empresas encargadas de hacer el trabajo de las luminarias, si es que algún privado intervino en esa oportunidad.

Los enanitos verdes de Grasso

El multifuncional Diego Robles y la Secretaria de Gobierno y Directora de Seguridad y Protección de la Municipalidad, Sara Delgado, salieron a despegar al intendente y su administración de los riesgos políticos que genera este hecho alrededor de la imagen pública de Pablo Grasso. Y en ese marco la funcionaria dijo que Grasso “ordenó el inicio de un sumario y una auditoría externa de todos los parques. Estamos consternados, esto no se puede repetir”; en realidad lo dicho por Delgado es una falacia, el hecho nunca debería haber ocurrido.

La Municipalidad, no olvidemos, es la encargada de controlar y/o autorizar instalaciones comerciales, habilitar salas de juego y entretenimientos en la ciudad, salones de fiestas y eventos, clubes, industrias, comercios, etc, razón demás para observar que la principal responsable de controlar y penalizar al sector privado, incumple los estándares de seguridad en el sector público. En el lugar las columnas no tenían disyuntores ni protectores de tension (SPSE).

“Somos un estado que reconoce su responsabilidad y que pide disculpas, pero que también va a ir hasta las últimas consecuencias. Claramente hubo una falla en el sistema eléctrico y ahora a través de la Secretaría de Legal y Técnica se está trabajando en el inicio de auditorias externas de todas nuestras plazas y parques para que lo que pasó no vuelva a ocurrir”, opinó la funcionaria, quien pidió disculpas como si se tratara de una vereda que se rompió o de una luz que no funciona.

La Secretaria de Gobierno y Directora de Seguridad y Protección de la Municipalidad, Sara Delgado

Y como al pasar, ya que no pueden culpar a nadie que no sean ellos mismos, Delgado abrió el paraguas y tiró al vuelo señalando “lamentablemente en estas circunstancias vemos el aprovechamiento malicioso de algunos sectores sobre algo que es dramático para una familia y que para nosotros como servidores públicos nos llena de dolor”.

No dijo quién, qué sectores, por qué medio ni dónde apareció el supuesto “aprovechamiento malicioso” del tema (a menos que la funcionaria piense que no se debe informar ni opinar al respecto, porque se trata de la municipalidad), pero dejó flotando el fantasma conspiranoico para aliviar la carga de responsabilidad que le cabe al intendente y su equipo de gestión (en plena campaña 2025) y aún cuando “los llene de dolor”, deben hacerse cargo de un hecho que podría haber terminado en tragedia y no lo arreglaría con discursos de circunstancias ni frases de oportunidad. (Agencia OPI Santa Cruz)