Pepe Mujica dice adiós: “estoy condenado, hasta acá llegué” por el cáncer que enfrenta

El ex presidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, ofreció una emotiva despedida a sus compatriotas y compañeros del Frente Amplio en una entrevista publicada este jueves por el semanario Búsqueda. A sus 89 años y tras una prolongada lucha contra el cáncer, Mujica compartió su estado de salud y anunció que se encuentra en la etapa final de su vida. “Estoy condenado, hermano. Hasta acá llegué”, expresó el ex mandatario, quien reveló que el cáncer que padece ha avanzado significativamente.

Mujica detalló que el cáncer en su esófago se ha extendido al hígado, y aunque ha probado diferentes tratamientos, no ha logrado detener su progresión. “No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta. Me estoy muriendo“, explicó, mostrando una resignación profunda ante la enfermedad que ya no puede controlar.

El ex presidente, conocido por su vida austera y su vínculo cercano con la militancia social y política, pidió que se respetara su voluntad en estos momentos finales. “Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me pidan más entrevistas ni nada más. Ya terminó mi ciclo“, afirmó. Además, recordó a sus seguidores y al pueblo uruguayo: “El guerrero tiene derecho a su descanso”.

En la entrevista, Mujica también tuvo palabras de reconocimiento hacia el Frente Amplio y sus compañeros, quienes han logrado avances políticos y sociales que él mismo había perseguido durante su carrera. A pesar de que su generación no pudo alcanzar todas sus metas, el ex presidente se mostró orgulloso del camino recorrido por el sector progresista, especialmente luego de la victoria de su candidato, Yamandú Orsi, en las elecciones presidenciales de octubre pasado. Orsi asumirá la presidencia de Uruguay el próximo 1° de marzo.

“Mirá la votación que tuvieron. ¡Realmente impresionante!“, dijo Mujica, refiriéndose a la fuerza del Frente Amplio, que obtuvo nueve senadores y 36 diputados en los comicios, un resultado que, según Mujica, “lo lograron ellos“. En sus palabras, se percibe una sensación de gratitud y satisfacción por los logros alcanzados por sus compañeros, quienes continúan con el legado de su lucha por un Uruguay más justo y equitativo.

A pesar de su estado de salud, Mujica se mostró tranquilo, afirmando que se va “totalmente tranquilo y agradecido“, un reflejo de su carácter sereno ante la cercanía del final de su vida. Su mensaje de despedida ha tocado los corazones de millones de uruguayos, que reconocen en él no solo al líder político, sino también al hombre que dedicó su vida a la causa de la justicia social. (Agencia OPI Santa Cruz)