UOCRA dice que iniciará bloqueo en los ingresos a las Represas, una medida de dudosa efectividad ante la realidad actual del proyecto

Con fecha 9 de enero/2025, la Comisión interna de la UOCRA Represas, emitió una comunicación a los afiliados donde adelantan que debido a la decisión empresaria de reducir significativamente el personal de la UOCRA que tendrá continuidad en Cóndor Cliff-La Barrancosa (de 20 trabajadores previsto, sólo continuarán 4) comenzarán un acampe en los ingresos de los obradores de ambos diques, mañana 13 de enero 2025, sin precisar el horario de inicio de la protesta.

La queja puntual de la UOCRA es que la UTE Represas Patagonia, produce despidos de trabajadores (16 obreros), aún luego de haberse comprometido a darle continuidad a 20 empleados, pero desde las empresas sostienen que la falta de fondos, endeuda a las mismas y no permite darle continuidad al proyecto.

Todo estaba dicho

Como es de dominio público, la UTE Represas Patagonia está hace más de un año sin mover un solo ladrillo en el proyecto que ha insumido más de 3.500 millones de dólares y menos de un 30% construido. Esto generó una revisión administrativa de parte del actual gobierno nacional y la Adenda de 500 millones de dólares que espera la firma de Milei, no sale a la luz, tal como lo anunciamos a finales del 2023, cuando con información de primera mano, adelantamos que si ganaba el libertario, todo iba a ser puesto en pausa, que si bien el contrato binacional no se puede anular, está en la potestad del presidente pausar y/o dilatar la toma de más deuda, hasta no clarificar en qué se han gastado miles de millones de dólares sin lograr una contrapartida en cuanto a la ejecución de la obra.

Ni bien asumido el actual gobierno de Milei, la UTE en conjunto con la UOCRA, aunque haciéndolo por medios separados, intentaron “meter presión” a través de los medios provinciales, llevando a la opinión pública versiones sobre el arranque inminente del proyecto, pero la realidad era otra: el gobierno nacional no estaba dispuesto a firmar más endeudamiento para seguir alimentando la corrupción de un proyecto atravesado por irregularidades de todo tipo, además de fallas estructurales, geológicas y de funcionamiento, que hemos publicado en nuestro diario en reiteradas oportunidades.

Una presión inocua

Luego, UOCRA, UECARA y la UTE elaboraron un plan cuya estrategia era poner al Ministerio de Trabajo como árbitro ante la imposibilidad de las empresas de hacerse cargo de los salarios del personal de la construcción que debían pagarle los sueldos y no contaban con los fondos necesarios, dado que el gobierno no liberaba la adenda N° 12. MIlei dijo que no iba a firmar la adenda 12 si no sabía dónde había ido a parar el dinero de las 11 anteriores y puso a dos personas de su confianza en Enarsa, para revisar las “inversiones” hechas en las Represas hasta el año 2023.

En ese marco, apareció el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, interviniendo políticamente en el tema, pero completamente convencido de que al no ser su jurisdicción, lo único que podía hacer era intermediar, pedir ante el presidente Milei (a través de Francos), pero no está en su voluntad ni disposición, tomar una decisión al respecto, por cuanto la obra es un acuerdo binacional (Argentina/China), fuera del ámbito jurisdiccional de Santa Cruz, aún cuando la obra se ejecute en territorio de Santa Cruz.

Medidas sin efecto político

Si la UOCRA tiene intención de presionar a la UTE Represas Patagonia, la situación se torna compleja porque la justificación de las empresa argentino/china es que no tiene fondos para funcionar ni pagar salarios, por lo tanto se ven obligada a reducir al mínimo el personal de planta.

Si por el contrario la iniciativa del bloqueo está orientado a sacudir la modorra del gobierno nacional, para que se preocupe por acelerar los trámites de liberación de fondos, lamentamos decirle al sindicato de la construcción que al presidente Milei no le importa absolutamente nada lo que hagan o dejen de hacer.

UOCRA dice que iniciará bloqueo en los ingresos a las Represas, una medida de dudosa efectividad ante la realidad actual del proyecto

Las fuentes del gobierno nacional a las que tenemos acceso, nos señalaron que las Represas no están dentro de las prioridades del presidente y su preocupación puede darse en el marco de las relaciones bilaterales que Milei pretende mantener aceitadas, pero puntualmente los diques hidroeléctricos en la provincia de Santa Cruz no son prioritarios y en el marco de la reducción de gastos que lleva adelante a costa, inclusive, de los salarios y las jubilaciones, no tiene previsto un endeudamiento millonario en dólares, al menos hasta que se aclaren los números de las inversiones realizadas.

Por otro lado, si como publicitaron desde el gobierno provincial, Claudio Vidal tomó una actitud muy proactiva respecto de Represas, la UOCRA debería pedirle su intermediación para acelerar las decisiones políticas que no toma el gobierno nacional.

Independientemente de ello, la UOCRA debe tener en cuenta que de acuerdo a la Ley Bases aprobada por algunos diputados y senadores de Santa Cruz, en su artículo 242 “Justa causa” en su items “b” se considera justa causa de despido a quien “obstruya o impida total o parcialmente el ingreso de personas y/o cosas al establecimiento“. (Agencia OPI Santa Cruz)