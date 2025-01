Luis Juez renuncia al liderazgo del PRO en el Senado y apunta a la gobernación de Córdoba

- Publicidad -

El senador Luis Juez anunció su decisión de abandonar la presidencia del bloque del PRO en la Cámara Alta, argumentando diferencias con el expresidente Mauricio Macri y otros referentes del partido. Además, dejó entrever su intención de postularse como candidato a gobernador de Córdoba en 2027, esta vez bajo el paraguas de La Libertad Avanza, el espacio liderado por Javier Milei.

“Me trajo mucho dolor de cabeza esa votación“, confesó Juez, en referencia a la controversia generada por la expulsión del senador Edgardo Kueider. En aquella ocasión, mientras el PRO impulsaba únicamente la suspensión, Juez lideró el movimiento para expulsarlo debido a un pedido de desafuero emitido por un juez federal.

El senador aseguró sentirse “desautorizado” en varias decisiones, lo que contribuyó a su determinación de dejar la presidencia del bloque. “No creo que sirva, no me siento cómodo. No me gusta, lo digo con todo respeto, pero me siento desautorizado“, señaló.

Juez también criticó la falta de respaldo en temas clave y relató una frustración particular cuando organizó una reunión entre el bloque de senadores y el presidente Javier Milei, la cual fue cancelada por decisión de otros miembros del PRO.

Sobre su relación con Macri, admitió tensiones debido a su personalidad directa: “Mi particular forma de ser a Mauricio muchas veces le ha caído antipática. Yo no soy un tipo que anda con vueltas“. En contraste, destacó su afinidad con Milei, a quien describió como alguien con quien puede “hablar de cualquier cosa“.

Juez reveló que ya ha discutido con Milei su deseo de competir por la gobernación de Córdoba. “Le dije: ‘Mirá, Javier, dentro de tres años, si Dios me da salud y estoy en la consideración de los vecinos de mi provincia, voy a intentar ser gobernador y me encantaría ser tu gobernador‘”.

El líder del Frente Cívico también descartó rumores sobre su interés en ser presidente provisional del Senado, afirmando que su objetivo es trabajar en beneficio de Córdoba y no buscar cargos dentro del Parlamento. (Agencia OPI Santa Cruz)