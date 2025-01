La corrupción minera es transversal a todas las provincias. Santa Cruz no es la excepción, es la regla

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – La falta de control y justicia, siembra de campo de oportunidades para los corruptos, es una regla no escrita que aplica para muchos aspectos de la vida social, pero especialmente cuando se vincula al Estado y los recursos naturales, como es el caso de la minería (mineralógica o hidrocarburífera) o la pesca.

En el mes de mayo de 2007 el ministro japonés de Agricultura, Bosques y Pesca de Japón, Toshikatsu Matsuoka se ahorcó a horas de tener que explicar ante el Parlamento japonés la existencia de una doble contabilidad en su Cartera, lo cual hizo estallar un escándalo de proporciones que el funcionario nipón, por vergüenza, no pudo enfrentar.

¿Por qué nos remitimos al caso Matsuoka?, porque es la vía más digna del arrepentimiento que eligen quienes han urdido el fraude, el engaño y la falta de lealtad con el compromiso asumido en el servicio público de gobernar y no logran cargar con la vergüenza propia y de su familia, al menos en Japón; este tipo de arrepentimiento no llega a occidente y menos a la Argentina, donde el corrupto no solo no va preso, sino que muchos siguen llamándolo “señor o señora” y en la mayoría de los casos, son parte de los gobiernos municipales, provinciales y nacionales.

Gobernadores millonarios, provincias pobres

En relación con la nota elaborada por el Ingeniero Mario Capello del Grupo Sarmiento y que diéramos a conocer hace unos días, sobre la forma en que manejan (o desmanejan) los dineros provenientes de las regalías mineras en el pueblo sanjuanino de Iglesia, informe que refleja cómo a nivel gubernamental y país, se organiza una matriz de corrupción sistémica para el manejo espurio de los fondos proveniente de la explotación de los recursos naturales, no renovables, vamos a completar esa radiografía under de la minería en nuestro país que deja pueblos pobres y funcionarios millonarios ¿Por qué será?.

El “ejemplo” sanjuanino

José Luis Gioja en San Juan fue un gran impulsor de la minería; a Sergio Uñac lo único que les interesaba era poner empresas amigas a trabajar en el servicio minero (transportes, catering y metalmecánica, fundamentalmente) y Marcelo Orrego, el actual gobernador, no es distinto. Ninguno de los tres gobernadores se destacó o trascendió por ejercer control sobre las empresas extractivas; por el contrario, se han caracterizado por fomentar los negocios, desaparecer fondos públicos y transar con las empresas multinacionales de las cuales se han transformado en “socios”.

Lundin Mining Corporation, propietaria del proyecto Josemaría en el norte sanjuanino invitó a Chile a gobernadores y funcionarios con todo pago (pasajes, alojamiento, excursiones, agasajos etc), lo cual constituye un delito reconocido por todos ellos, sin embargo la Justicia de San Juan no actuó; por el contrario, hoy es amiga del nuevo Gobernador.

Sistemático incumplimiento de leyes y procedimientos

Los profesionales consultados respecto de uno de los temas excluyentes en el manejo de los recursos naturales de una provincia señalaron que no es difícil controlar las empresas mineras que en muchos casos sobrecumplen las obligaciones surgidas de una DIA (Declaración de Impacto Ambiental), sólo se necesita alto profesionalismo que hoy en San Juan y en Santa Cruz no hay; buenos sueldos (del dinero de regalías lo puede pagar) y fundamentalmente, lo más difícil de encontrar: mucha honestidad

Las empresas en sus diferentes etapas (prospección exploración, construcción, explotación) deben presentar un Informe de Impacto Ambiental (IIA) en función de las actividades que van a realizar.

Sobre ese informe la Autoridad de Aplicación de la ley 24.585 de impacto ambiental minero nacional y de cumplimiento obligatorio para todas las provincias, la máxima autoridad minera de cada una de ellas, pide modificaciones o no y finalmente aprueba el IIA emitiendo una Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Sin duda las más importantes desde todo punto de vista son las DIA de explotación por la enorme cantidad de procedimientos que deben hacer las empresas relacionadas con los elementos bióticos (flora y fauna) y abióticos (emisiones de polvos, cuestiones culturales, estabilidad de la operación (a cielo abierto, subterránea o mixta), accesos, líneas eléctricas, etc etc

Y aparecen en las etapas de exploración, construcción y fundamentalmente en la de explotación, las tareas de remediación y mitigación de los impactos ambientales, factor fundamental que generalmente incumplen ya sea por desidia y falta de control estatal o por otros vinculados a la corrupción.

El modelo sanjuanino, tan bien descripto por el Ingeniero Capello y el Grupo Sarmiento, es casi un principio metodológico de todas las provincias con oro y plata y ahora, quizás, suceda lo mismo con el uranio o el litio.

Santa Cruz no escapa al modelo, por el contrario, además de los desmanejos del Estado, aún con cambios de gobiernos como el operado en diciembre del 2023, hoy permanecen y rotan en los Ministerios de Energía, de la Producción y Minería, los mismos funcionarios que estuvieron antes y en muchos casos fueron “corridos” de la función, por los desastres que cometieron.

Fue Albert Einstein quien dijo “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. (Agencia OPI Santa Cruz)