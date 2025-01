Los datos de la UNPSJB refleja una realidad que no está en las discusiones paritarias del gobierno: más del 70% de los estatales son pobres

- Publicidad -

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, ubicada en Chubut hizo conocer un informe de su Departamento de Economía, señalando que en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly (la ciudad donde vive el Gobernador de Santa Cruz), una persona necesita $ 1.286.888,00 para no ser pobre.

La Universidad pone en relieve que los parámetros para evaluar el costo de la canasta familiar alimentaria, son distintos en términos cuantitativos, entre el norte y la región patagónica, aunque el INDEC haya emitido un sospechosisimo 2,6% de índice, mientras que en la región patagónica el mes de diciembre sufrió una escalada hasta del 5,9% en relación con los $ 1.214.338,00 de noviembre año 2025 en la región.

A nivel nacional el porcentaje por debajo del cual una persona es pobre, se ubica en $ 1.024.000,00.

- Publicidad -

¿Qué puede negociar el gobierno?

Teniendo como base el salario mínimo debajo del cual una persona es pobre, difundido por la UNPSJB, estamos en condiciones de asegurar que al menos en Santa Cruz más del 70% de los trabajadores provinciales son pobres.

Esto debe generar una señal de alerta muy importante en el gobierno provincial y una toma de decisiones en los gremios estatales.

En nuestra provincia prácticamente los trabajadores de la administración pública provincial y municipal están por debajo de la línea de pobreza y en las mesas paritarias el gobierno y los intendentes, circunscriben la discusión sólo en el porcentaje de aumento; es decir, si el mismo debe ser del 2.6% o más y allí se desvanece el argumento central que deberían discutir: la recomposición de los salarios como punto de partida de las demás negociaciones a establecer en la mesa y a partir de allí, los aumentos progresivos atados a la inflación.

El Gobwernador y los intendentes, están “cómodos” discutiendo el sexo de los ángeles, mientras la dirigencia sindical enfrascada en la lucha contra la inflación, deja a un lado la recuperación del salario, es decir, exigir que el mínimo sea de $ 1.300.000,00 y a partir de allí, las claúsulas gatillos por inflación, pero de eso el gobierno, no habla.En las próximas paritarias los trabajadores de Santa Cruz deberían exigirle al gobierno el pago de $ 1.300.000,00 como base de discusión y a partir de allí, los aumentos por costo de vida e inflación; no hacerlo en seguir rezagados en el salario básico que se encuentra un 30 o 40% por debajo de la cifra promedio estimada para no ser pobres. (Agencia OPI Santa Cruz)