Justicia en Chubut: condenan a ex ministra por corrupción

El gobernador Ignacio Torres, celebró el histórico fallo judicial que condenó a la ex ministra de Familia Cecilia Torres Otarola y a un grupo de colaboradores por delitos de corrupción vinculados al caso conocido como “ñoquis calientes“. La sentencia, dictada por los jueces Marcela Pérez Bogado, José Ennis y Carlos Richeri, establece un precedente como la primera condena en Argentina por este tipo de irregularidades en la administración pública.

La ex funcionaria fue sentenciada a tres años y medio de prisión en suspenso y quedó inhabilitada de forma perpetua para ejercer cargos públicos tras ser hallada culpable de fraude a la administración pública. Según se probó en el juicio, Torres Otarola contrató a asesores y colaboradores que no asistían a sus puestos de trabajo y les exigía un retorno del 50 % de sus salarios. Entre los involucrados figuraban una niñera y un jardinero, quienes previamente trabajaban en su domicilio particular.

El fallo también alcanzó a cuatro de sus colaboradores, quienes recibieron penas de dos años de prisión en suspenso con reglas de conducta y quedaron inhabilitados para ocupar cargos públicos. La investigación reveló que el esquema de corrupción estaba diseñado para beneficiar a la ex ministra y su círculo cercano mediante el desvío de recursos del Estado.

El gobernador Torres calificó la condena como ejemplar, destacando que “durante muchos años, una funcionaria y su grupo de colaboradores estafaron a todos los chubutenses. Este fallo demuestra que la corrupción tiene consecuencias y marca el fin de una etapa de impunidad“.

Desde el inicio de su gestión, Torres ha promovido acciones para garantizar la transparencia en la administración pública, como la reversión de nombramientos realizados por la gestión anterior y la implementación de un censo integral de empleados provinciales. Estas medidas permitieron identificar a personas que cobraban sueldos sin cumplir funciones, un problema que el gobernador aseguró no tolerará en su administración. (Agencia OPI Chubut)