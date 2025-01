De la salida de San Antonio Internacional casi nadie habla en Santa Cruz, la tapan con la llegada de Clear Petroleum de Cristóbal, amigo del Gobernador

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – La salida intempestiva por las rutas provinciales y nacionales de zona norte, de los equipos de la empresa San Antonio Internacional, que operaba por orden de YPF, no ha sido cubierta por la prensa provincial (excepto un canal de Caleta Olivia), a pesar de ser un hecho extremadamente grave e importante, porque afecta a no menos de 1.500 familias de Caleta Olivia, Truncado, Las Heras, Koluel Kaike, etc.

Sin duda hay una orden expresa del gobierno para que no se hable o se hable muy poco del tema, mientras el aparato de comunicación subvencionado con dineros de los santacruceños, intenta distraer la atención resaltando la promesa de productividad de “la segunda Vaca Muerta”, un proyecto que ya analizamos con datos y es solo una esperanza a mediano y largo plazo que hoy no sirve para ocupar mano de obra, la cual por miles, quedan sin trabajo con relación a la salida de YPF y la falta de capacidad de la empresa CGC, socia del gobierno provincial, para absorber la demanda de trabajo.

Lo que si ocupa a la prensa de zona norte, es resaltar el ingreso a la provincia de Clear Petroleum con un servicio de Wireline para pozos entubados a Santa Cruz, resaltando que es la compañía “lider en la Cuenca del Golfo”.

El empresario Kirchnerista Cristóbal López en las primeras filas del acto – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

“Clear se distingue por su infraestructura de primer nivel, con camiones de perfilaje equipados con tecnología avanzada, instalaciones para el manejo seguro de explosivos y materiales radioactivos y un equipo de profesionales altamente capacitados. El servicio de wireline ya se encuentra operativo en varias zonas de Santa Cruz, como Cañadón León, Los Perales, Las Heras y Cañadón La Escondida, y la empresa tiene planes de expandirlo a nuevas áreas”, dice en parte la publinota que resalta las bondades de esta empresa que parece haber descubierto que Santa Cruz es una provincia petrolera.

Al amigo, todo

Lo que nadie dice y se cuidan de no mencionarlo, es el nombre y apellido del propietario de Clear Ptroleum y sus socios: Cristóbal López, sus hijos y Fabián de Sousa.

El “Grupo Clear” es la continuación de Clear SRL y está constituido por Clear Urbana SA y Clear Petroleum SA, administradas por Juan Ignacio González Pedroso, Alberto Destefanis y Gustavo Lupiano, tres ejecutivos que durante años trabajaron con Cristóbal López.

Cristóbal López, amigo de Claudio Vidal desde que era Secretario General del Sindicato Privado de Santa Cruz, apoyó y ayudó a llegar al ex sindicalista que para mayor grado de acercamiento físico, tiene su casa en la localidad de Rada Tilly, casi una villa privada del zar del juego, estafador del Estado, reconocido kirchnerista, operador mediático de Cristina, que con dineros de las estafas al fisco, le compró Radio 10, Canal C5N y otras emisoras a Daniel Hadad quien siempre dijo “que lo amenazaron”, pero aparentemente la única real amenaza fue la billetera, hasta que llegó a la cifra de 42 millones de dólares (al menos en blanco).

López es el defraudador del Estado, que se robó 8 mil millones de pesos que nunca depositó en la AFIP, correspondiente al ITC, el impuesto a los combustibles. Y a este corrupto kirchnerista, el gobernador Claudio Vidal le pone todas las fichas y le permite ingresar con su empresa de servicios en Santa Cruz, donde, sin duda, se prepara para hacer grandes negocios, tal vez con los beneficios del RIGI, cuando comience a funcionar la actividad extractiva en Palermo Aike.

De todo esto, la prensa de zona norte (y menos la de Río Gallegos) no dice una sola palabra. Claro, todos los que tenemos memoria recordamos a Cristóbal López sentado en la primera fila en el acto de asunción de Vidal y como en ese momento dijimos, de la simple lectura de la foto donde el defraudador del Estado posaba con una sonrisa: resultaba que estaba contento porque sabía que se le abría un gran nicho de oportunidad y empezó (moderadamente) con el paso firme en zona norte, con su empresa “Clear Petroleum”, que sin ninguna duda, adoptarán las empresas petroleras, como “la empresa de servicio preferida” facilitando millonarios contratos al amigo del Gobernador; a no dudarlo. (Agencia OPI Santa Cruz)