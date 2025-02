Manuel Adorni respondió a Cristina Kirchner tras sus críticas a Javier Milei

- Publicidad -

El vocero presidencial, Manuel Adorni, respondió este domingo a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de que esta cuestionara a Javier Milei por sus declaraciones en el Foro Económico de Davos y respaldara la reciente Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista.

A través de su cuenta en X, Adorni criticó a la ex mandataria: “Hablan del ‘derecho a la prosperidad’ aquellos que hundieron en la pobreza al 57% de la población y dejaron pobres a 2 de cada 3 niños en la Argentina“, sentenció.

En el mismo mensaje, arremetió contra la gestión kirchnerista y afirmó: “Hablan del ‘derecho a la felicidad’ aquellos que dejaron sin futuro a toda una generación. Hablan. Fin“.

Las declaraciones del vocero presidencial surgen en respuesta al extenso mensaje que Cristina Kirchner publicó en redes sociales, en el que resaltó el carácter no ideológico de las marchas contra Milei, tanto la del sistema universitario en abril como la reciente movilización del colectivo LGTBIQ+.

La ex vicepresidenta señaló que el presidente desconoce que “los sentimientos no tienen género“, y sostuvo que la Marcha del Orgullo no solo fue una protesta contra sus declaraciones, sino que “movilizó a sectores más amplios de la sociedad“.

“El derecho a la prosperidad y a la felicidad son los límites que Milei no solo no podrá violar, sino a los que, además, deberá dar respuesta más temprano que tarde“, concluyó. (Agencia OPI Santa Cruz)